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Военная операция на Украине ,  
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В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины
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Военная операция на Украине
В Хмельницкой области в течение двух часов звучали сирены воздушной тревоги, в регионе прогремели взрывы. Минобороны заявляло, что российская армия наносит удары только по военным и энергетическим объектам

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua», Суспільне и ТСН.

Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Звуки сирены звучали там с 23:58 мск 14 декабря до 2:06 мск 15 декабря, следует из данных сервисов, которые отслеживают оповещения.

Первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщал, что в Шепетовском районе работала ПВО.

Около 2:00 мск взрывы прозвучали в Харькове, передали УНИАН и «Зеркало недели». В Харьковской области объявили воздушную тревогу.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Накануне, 14 декабря, на всей территории Украины четыре раза звучала воздушная тревога. В тот день взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Хмельницкой и Житомирской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Украина Хмельницкая область взрывы Харьков
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