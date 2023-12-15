В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области в течение двух часов звучали сирены воздушной тревоги, в регионе прогремели взрывы. Минобороны заявляло, что российская армия наносит удары только по военным и энергетическим объектам

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua», Суспільне и ТСН.

Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Звуки сирены звучали там с 23:58 мск 14 декабря до 2:06 мск 15 декабря, следует из данных сервисов, которые отслеживают оповещения.

Первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщал, что в Шепетовском районе работала ПВО.

Около 2:00 мск взрывы прозвучали в Харькове, передали УНИАН и «Зеркало недели». В Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Накануне, 14 декабря, на всей территории Украины четыре раза звучала воздушная тревога. В тот день взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Хмельницкой и Житомирской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.