В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua», Суспільне и ТСН.
Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Звуки сирены звучали там с 23:58 мск 14 декабря до 2:06 мск 15 декабря, следует из данных сервисов, которые отслеживают оповещения.
Первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщал, что в Шепетовском районе работала ПВО.
Около 2:00 мск взрывы прозвучали в Харькове, передали УНИАН и «Зеркало недели». В Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Накануне, 14 декабря, на всей территории Украины четыре раза звучала воздушная тревога. В тот день взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Хмельницкой и Житомирской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.