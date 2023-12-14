На всей территории Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

На всей Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения.

Тревогу объявили на всей территории страны в течение десяти минут, между 18:20 и 18:30 мск. Первые сигналы зазвучали в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву территории Запорожья, затем в Кировоградской, Винницкой и других областях Украины.

Это четвертый раз в течение дня, когда на всей территории Украины объявляют воздушную тревогу. «Суспiльне» и «РБК-Украина» пишут о взрывах в Днепре.

На фоне прошлой тревоги взрывы звучали в Киеве, писали «Страна.ua» и «Суспiльне».

Они были также слышны в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, сообщали издания. По данным Klymenko Time, взрывы звучали и в Житомирской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.