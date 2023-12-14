 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На всей Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения.

Тревогу объявили на всей территории страны в течение десяти минут, между 18:20 и 18:30 мск. Первые сигналы зазвучали в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву территории Запорожья, затем в Кировоградской, Винницкой и других областях Украины.

Путин ответил на вопрос, когда будет мир на Украине
Политика

Это четвертый раз в течение дня, когда на всей территории Украины объявляют воздушную тревогу. «Суспiльне» и «РБК-Украина» пишут о взрывах в Днепре.

На фоне прошлой тревоги взрывы звучали в Киеве, писали «Страна.ua» и «Суспiльне».

Они были также слышны в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, сообщали издания. По данным Klymenko Time, взрывы звучали и в Житомирской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Теги
Украина Воздушная тревога
Материалы по теме
CNN сообщил, что Запад теряет внимание к Украине
Политика
Путин сказал, что «халява» с поставками для Украины заканчивается
Политика
Путин ответил на вопрос, когда будет мир на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 16:25
Финляндия раскрыла сроки закрытия границы с Россией Политика, 19:56
В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией Технологии и медиа, 19:51
Госдума приняла закон против фиктивных банкротств управляющих компаний Недвижимость, 19:49
Конгресс США принял оборонный бюджет на 2024 год с $800 млн для Украины Политика, 19:36
Минсельхоз назвал три меры для стабилизации цен на яйца Экономика, 19:35
Семейная ипотека — 2024: условия, документы, нюансы Недвижимость, 19:30
Посла России вызвали в МИД Румынии после падения обломков дрона Политика, 19:27
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС Политика, 19:21
Maer показал на своих экранах прямую линию с Путиным Пресс-релиз, 19:06
Сколько длились пресс-конференции и прямые линии Путина. Инфографика Политика, 19:04
На всей Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 19:03
Экс-тренер московского «Динамо» возглавил клуб в США Спорт, 18:59
Зеленский приехал с необъявленным визитом в Германию Политика, 18:58
Акционеры TCS Group рассмотрят вопрос о перерегистрации с Кипра в Россию Бизнес, 18:51