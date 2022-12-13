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Минобороны заявило о срыве контратак ВСУ на трех направлениях

Минобороны сообщило о пресечении контратак ВСУ на трех направлениях
На купянском направлении нанесено поражение по местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников, утверждают в Минобороны России
Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Российская армия пресекла контратаки украинских сил на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны России.

Так, в ходе продолжения наступления на донецком направлении российские силы пресекли три контратаки ВСУ, говорится в сообщении. «В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — указывают в ведомстве.

На южнодонецком направлении сорвана контратака мотопехотной роты ВСУ в направлении села Павловка (Донецкая народная республика), на краснолиманском пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны.

«На купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — заявили в министерстве.

Российскими силами уничтожены семь украинских пунктов управления в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР. В районе города Константиновка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ, в районе города Красный Лиман уничтожена батарея реактивных систем залпового огня украинских сил, говорится в сообщении.

Средствами ПВО за сутки сбиты два украинских беспилотника в Луганской народной республике и перехвачено два снаряда HIMARS, добавили в министерстве.

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Всего с начала операции, по данным Минобороны, уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, более 2,6 тыс. беспилотников, 396 ЗРК, более 7 тыс. танков и других бронированных машин, 930 боевых машин РСЗО, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также более 7,5 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

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