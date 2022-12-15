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Русский миллиардер из-за санкций купил два Maybach — один на запчасти

Financial Times: «близкий к Кремлю» миллиардер купил два Maybach, один — ради запчастей
Один из российских миллиардеров, с которым поговорил корреспондент Financial Times, собирался купить автомобиль Mercedes, но не смог его приобрести. Вместо этого он купил два «майбаха», один из них — на запчасти
Фото: Petr Mlch / Global Look Press
Фото: Petr Mlch / Global Look Press

Российский миллиардер, «близкий Кремлю», летом купил два автомобиля Maybach, чтобы иметь возможность разобрать один из них на запчасти для второго в случае его поломки. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на слова этого миллиардера.

Для обзорного материала о том, как живет Россия в условиях санкций и параллельного импорта, корреспондент FT побеседовал с россиянами, которые занимаются ввозом санкционных товаров, управляют предприятиями, зависящими от зарубежных поставок, и несколькими миллиардерами.

По словам одного из миллиардеров, он собирался купить автомобиль Mercedes, но не смог его приобрести, и тогда решил купить два Maybach (автомобили производит подразделение немецкого концерна Mercedes-Benz Group). Собеседник FT считает, что потенциальная прибыль от контрабанды настолько высока, что предметы роскоши всегда попадут в страну, независимо от санкций.

«Будет тяжело в течение двух, трех, четырех лет. Потом мы адаптируемся», — сказал изданию другой миллиардер, попавший под персональные санкции. «Посмотрите на Иран. Они все делают сами [... ] у них есть свои собственные цепочки поставок, и если у них нет запчасти, они покупают ее на черном рынке. Они могут делать что угодно. Мы извлекаем уроки прямо сейчас, и в конечном итоге мы будем такими», — считает он.

Западные страны ввели массированные западные санкции против России после начала российской спецоперации на Украине, из-за разрушения цепочек поставок из страны ушли западные автомобильные бренды. В числе товаров, которые оказались под ограничительными мерами, — роскошные автомобили стоимостью более €50 тыс. К таким автомобилям относятся Audi, BMW, Mercedes, Maybach, Ferrari, Porsche и др. Уже в апреле дилеры предсказывали дефицит премиальных машин — со складов вывозили последние экземпляры, а цены на такие автомобили выросли минимум в два раза.

Чтобы смягчить влияние санкций на российскую экономику, Россия разрешила параллельный импорт — то есть ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. В мае Минпромторг опубликовал список разрешенных компаний для параллельного импорта, в него включены товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе дорогие автомобили — Maybach, Land Rover, Bentley и другие.

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В ноябре российские автодилеры отчитались об организации новых каналов поставок машин в страну из-за границы, писал Autonews. Среди брендов, которые снова доступны покупателям в России, — Volkswagen и Audi, Toyota и Mazda, Mitsubishi и другие. Цены на машины при этом выросли, по некоторым позициям — в два раза.

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