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Politico узнал о плане ЕС опубликовать призыв к России «покинуть Украину»

Politico: ЕС и НАТО могут опубликовать заявление с призывом к России «покинуть Украину»
Politico указывает, что хотя текст документа «ни чем не примечателен», его публикация может стать значительным дипломатическим достижением. Дмитрий Песков ранее говорил, что о выводе войск с Украины «не может быть и речи»
Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС
Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС

Евросоюз и НАТО могут в ближайшее время опубликовать официальное заявление с призывом к России покинуть территорию Украины, сообщает Politico со ссылкой на попавший в его расположение документ.

«Заявление <...> находилось в работе более года, но (его публикация) задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатов. По их словам, окончательная версия документа может быть представлена уже на следующей неделе или в начале 2023 года.

Politico указывает, что хотя текст документа «ни чем не примечателен», его публикация может стать значительным дипломатическим достижением. В частности, в окончательном варианте заявления сказано, что Россию должна «немедленно уйти из Украины». Также авторы документа намерены вновь выразить «непоколебимую и постоянную поддержку независимости Украины».

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту людей от «геноцида со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. В начале октября после проведенных референдумов к России были присоединены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Власти Украины обвинили Москву в аннексии.

ООН и лидеры западных стран множество раз обращались с призывами остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Москва в ответ заявляла, что все цели спецоперации будут выполнены. В конце июня Путин предложил не говорить о сроках ее окончания. 

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13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о выводе российских войск с Украины до конца года «не может быть и речи». «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», - указал он. 

Politico узнал о плане ЕС опубликовать призыв к России «покинуть Украину»
Politico узнал о плане ЕС опубликовать призыв к России «покинуть Украину»

 

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