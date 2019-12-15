Эрдоган пригрозил США закрыть доступ на две военные базы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти закроют для США доступ к военным базам Инджирлик и Куреджик, если это «будет необходимо». Об этом сообщает Haberturk.

По его словам, решение о закрытии базы остается за Турцией. «Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик», — заявил турецкий лидер.

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