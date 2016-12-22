США отреагировали на итоги объединительного собора в Киеве

Одной из первых реакция на прошедший объединительный собор в Киеве поступила от посольства США на Украине. Представительство Вашингтона назвало данное событие историческим

Петр Порошенко и избранный глава автокефальной церкви на Украине митрополит Епифаний (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Посольство США на Украине прокомментировало итоги прошедшего в Киеве объединительного собора, целью которого было избрание главы украинской автокефальной церкви. Диппредставительство назвало случившееся историческим событием и поздравило украинцев с созданием независимой церкви.

«Поздравляем Украину с сегодняшним историческим собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви», — говорится в сообщении американского посольства, опубликованном на странице диппредставительства в Twitter.

В заявлении также сказано, что США поддерживают данную украинцам возможность «выбирать самостоятельно как исповедовать свою религию». «Толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить и преуспевать вместе», — добавили в посольстве.

По итогам объединительного соборы, в котором участвовали украинские иерархи

преимущественно Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), главой автокефальной церкви Украины стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Избранному главе предстоит теперь отправиться в Стамбул и получить томос об автокефалии от главы Константинопольского патриархата Варфоломея.

Президент Украины Петр Порошенко, который также присутствовал на соборе, объявил 15 декабря днем создания в стране независимой от России церкви. «Сегодня, 15 декабря, этот день войдет в историю как священный день создания автокефальной поместной православной церкви Украины, день окончательного обретения независимости от России», — написал Порошенко в Twitter по итогам собора.

В РПЦ итоги объединительного собора не признали, назвав мероприятие «канонически ничтожным». Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков подчеркнул, что «раскольники выбрали раскольника». «Для нас это событие ровно ничего не означает», — сказал он.