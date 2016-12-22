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СМИ узнали о попытках Москвы подключить Китай к переговорам по РСМД
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СМИ узнали о попытках Москвы подключить Китай к переговорам по РСМД
Политика, 14:08
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СМИ узнали о попытках Москвы подключить Китай к переговорам по РСМД
Москва предложила Пекину присоединиться к переговорам о ракетах средней и малой дальности, рассказали источники Nikkei. Ранее Вашингтон заявил о намерении выйти из этого договора, поскольку он ограничивает только Россию и США
Парад Народно-освободительной армии Китая (Фото: РИА Новости)

Россия призывает Китай принять участие в переговорах о судьбе договора по ракетам малой и средней дальности, пишет Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным агентства, предложение поступило в октябре и «по-видимому, Пекин не отверг эту идею».

Источник, близкий к российскому правительству, рассказал агентству, что президент России Владимир Путин, возможно, коснулся темы привлечения Китая к переговорам в коротком разговоре с президентом США Дональдом Трампом в Буэнос-Айресе на саммите G20.

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Политика

Ранее и президент Дональд Трамп, и госсекретарь Майкл Помпео заявляли, что США выйдут из этого договора, поскольку его нарушает Россия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил еще одну причину: «прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы все-таки компенсировать «несправедливое» отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности». Об этом, по словам министра, во время визита в Москву заявлял помощник Трампа Джон Болтон. Лавров уточнил, что американцы запрашивали Москву касательно вовлечения в процесс ограничения ракет Китая, Индии, Пакистана и Ирана.

При этом Лавров уточнил, что Москва предложила американцам самостоятельно выяснить у этих стран их позицию.

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении этого договора. Позже к обвинениями присоединились страны НАТО. При этом Запад считает, что положения договора нарушает ракета 9М729, которую разрабатывают в России.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ДРСМД , Китай , переговоры
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