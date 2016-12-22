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Порошенко назвал решение об автокефалии УПЦ «духовным ударом» по Путину
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Порошенко назвал решение об автокефалии УПЦ «духовным ударом» по Путину
Раскол церкви, 01:56
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Порошенко назвал решение об автокефалии УПЦ «духовным ударом» по Путину
По мнению украинского президента, Россия будет всеми силами пытаться остановить этот процесс. Порошенко также назвал вероятные сроки выборов патриарха единой украинской церкви и выразил надежду на «правильный выбор»
Петр Порошенко (Фото: Пресс-служба президента Украины)

Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) является «духовным ударом» по российскому президенту Владимиру Путину. Об этом в эфире украинского телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Является ли получение украинской церковью томоса и создание церкви ударом по Путину? Очевидно, что так. И ударом, который измеряется не территориями и квадратными метрами, это духовный удар», — сказал украинский лидер (цитата по УНН). По мнению Порошенко, российский президент будет делать все, чтобы остановить этот процесс.

По словам Порошенко, абсолютное большинство украинцев делают выбор в пользу единой церкви. «Наш процесс создания единой церкви имеет целью объединить страну, а не расколоть ее», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Украинский президент также допустил, что Объединительный собор, где будет избран глава единой Украинской православной церкви, может состоятся уже в декабре. ​При этом Порошенко пообещал, что во время избрания патриарха единой церкви никто давить не будет.

«Никто ни на кого давить не будет и не должен, ибо это выбор каждого православного — определиться, в какой храм ему ходить. Или в храм, где молятся за Кирилла, или в храм, где молятся за Украину <...> И такая возможность предоставляется раз в тысячу лет», — сказал Порошенко. «Я твердо убежден, что хватит мудрости, хватит ответственности у украинских иерархов для того, чтобы этот выбор сделать правильный», — подчеркнул он.

11 октября Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию Украинской церкви. В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем. В конце ноября Константинопольский патриархат одобрил проект устава независимой украинской церкви. 

Автор: Мария Бондаренко.
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