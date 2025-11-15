 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Коломойский сравнил Зеленского с Наполеоном и предрек его исчезновение

Коломойский назвал Зеленского «генералиссимусом Наполеоном IV» и заявил, что его «скоро не будет»
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: STR / EPA / ТАСС)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в суде сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Наполеоном и предрек ему отставку.

«Скоро его не будет, этого Наполеона», — сказал Коломойский.

С этими словами он обратился к прокурорам, которые представляют обвинение в суде по его делу, кадры выступления Коломойского опубликовало издание «Страна».

Он также назвал президента «генералиссимусом Наполеоном IV». Зеленский ранее сыграл роль французского императора в украинской комедии «Ржевский против Наполеона».

«Ржевский против Наполеона» — российско-украинская комедия, вышедшая в прокат в 2012 году. Зеленский не только сыграл в ней главную роль, но и был продюсером фильма вместе со своими компаньонами по «Кварталу-95» Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым. Фильм запрещен к прокату на Украине с 2021 года.

У сотрудников СБУ прошли обыски по делу Коломойского
Политика
Игорь Коломойский

С сентября 2023 года Коломойский находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Власти Украины обвиняют Коломойского в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки, а также в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка, который он основал в 1992 году.

Коломойский также находится под санкциями и следствием в США по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Приватбанк был национализирован в 2016-м. Коломойский также он был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые тоже национализировали. В 2014–2015 годах Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

«Страна» ранее писала, что Коломойский, а также другие «обиженные властью, в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко и бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, могут подключиться к кампании против Зеленского.

Если украинский президент не найдет способ «отбить атаку», то развитие событий может пойти по «крайне угрожающему для него сценарию».

Так, Коломойский играет особую роль в «раскрутке дела» против соратника Зеленского Тимура Миндича. Коломойский заявил, что Миндича делают «стрелочником» в коррупционной истории и «возлагают на него ответственность за проступок, совершенный кем-то более важным». По словам украинского бизнесмена, он общался с Миндичем до начала скандала и у них были хорошие отношения.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Среди причастных «РБК-Украина» назвал бизнесмена и совладельца «Студии-95» Тимура Миндича. По данным НАБУ, участники схемы отмыли порядка $100 млн.

После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в стране проведут комплексный аудит всех государственных компаний в связи с выявлением коррупционных схем в «Энергоатоме», операторе украинских атомных электростанций. Сам Зеленский, комментируя обвинения против своего бывшего бизнес-партнера, заявил, что главное — приговоры виновным. «У президента воюющей страны не может быть друзей», — подчеркнул он.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Игорь Коломойский Украина Владимир Зеленский

