Военная операция на Украине
0

Орбан заявил возможности «склонить Украину» к окончанию конфликта

Орбан: у Запада есть средства склонить Украину к окончанию конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина «потеряла свой суверенитет», и это дает возможность Западу склонить Киев к миру.

«Украина перестала быть суверенным государством, неспособна самостоятельно себя обеспечивать. Она существует, потому что Запад хочет, чтобы она существовала», — сказал он, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёре (цитата по пресс-службе кабмина).

Как отметил Орбан, западные страны «снабжают Украину деньгами и оружием», поэтому у них «есть средства мотивировать украинцев к миру».

Сийярто заявил, что Венгрия не пустит «украинскую мафию» в ЕС
Политика
Петер Сийярто

Ранее Орбан уже заявлял о потере Украиной ее суверенитета, а также предлагал стать буферным государством между Россией и Евросоюзом и отказаться от идеи присоединиться к ЕС. По его мнению, интересам безопасности Европы отвечает скорейшее урегулирование конфликта на Украине — в противном случае «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины.

Зеленский ранее, говоря об Орбане, выражал сомнения в том, что «премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное».

Анастасия Лежепекова
Венгрия Украина суверенитет Военная операция на Украине Виктор Орбан
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

