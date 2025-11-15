 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Разведка США обвинила Alibaba в работе на китайских военных

По данным американской разведки, Alibaba поставляет китайским военным технологии для операций против целей в США, а также доступ к пользовательским данным, пишет FT. В США не раз заявляли о кибератаках хакеров из Китая

Китайская технологическая компания Alibaba Group поставляет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) технологии и данные для операций против целей в США, сообщает Financial Times со ссылкой на меморандум Белого дома, в котором приведены рассекреченные данные разведки.

Как пишет FT, эти заявления отражают растущую обеспокоенность Вашингтона по поводу китайских облачных сервисов, искусственного интеллекта и способности Пекина получать доступ к конфиденциальным данным в США.

В документе, датированном 1 ноября, говорится, что компания предоставляет китайским военным и правительству в том числе доступ к пользовательским данным, включая IP-адреса, сведения о Wi-Fi и платежах, а также различные услуги, связанным с искусственным интеллектом. Также, по данным разведки, НОАК получала от Alibaba сведения об «уязвимостях нулевого дня», то есть уязвимости или вредоносной программе, для которой еще не созданы защитные механизмы.

В Alibaba назвали утверждения «полной чушью» и попыткой «манипулировать общественным мнением и очернить компанию». Компания не прокомментировала данные об ее отношениях с НОАК.

Британия заподозрила Китай в удаленном доступе к электробусам
Технологии и медиа
Фото:Pan Geping / Global Look Press

Неназванный американский чиновник, отвечая на вопрос FT о меморандуме, подчеркнул, что администрация США «очень серьезно относится к этим угрозам и работает день и ночь, чтобы снизить текущие и потенциальные риски и последствия [кибератак], в которых используются ненадежные поставщики». Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.

В меморандуме не уточняется, какие именно объекты могли стать потенциальными целями НОАК. Однако, отмечает FT, офис директора национальной разведки Тулси Габбард в этом году заявил, что Китаю удалось скомпрометировать американскую инфраструктуру способами, которые он мог бы использовать в конфликте с США.

В октябре The New York Times сообщила о начале расследования ФБР после кибератак, которым за последние месяцы подверглись более десяти американских юридических фирм и технологических компаний. Среди них — одна из ведущих юридических фирм США Williams & Connolly, по информации которой хакеры воспользовались «уязвимостью нулевого дня», чтобы получить доступ к учетным данным некоторых юристов. В ФБР считают, что за кибератаками стоят хакеры из Китая.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай США Alibaba НОАК

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Нигерии заявили, что Россия и Китай не спасут страну от удара США
Политика
Китай назвал США четыре красные линии для сохранения торгового перемирия
Политика
Британия заподозрила Китай в удаленном доступе к электробусам
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Шесть взрослых и ребенок погибли в ДТП в Пермском крае Общество, 09:06
Хуситы пообещали не нападать: что это значит для мировой логистикиПодписка на РБК, 09:02
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Кто из россиян становился чемпионом UFC Спорт, 09:00
Почему население и бизнес закупились валютой в октябреПодписка на РБК, 09:00
«Франко-российский диалог» приостановил организацию поездок в Россию Политика, 09:00
В ГД объяснили, как превратить игроков в тотализатор в инвесторов Инвестиции, 09:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Котлеты с характером: 10 необычных рецептов для дома Вино, 09:00
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии Политика, 08:29
Разведка США обвинила Alibaba в работе на китайских военных Политика, 08:12
За ночь над Россией сбили 64 украинских дрона Политика, 08:10
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Воронежской области за ночь сбили шесть беспилотников Политика, 07:44