Разведка США обвинила Alibaba в работе на китайских военных
Китайская технологическая компания Alibaba Group поставляет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) технологии и данные для операций против целей в США, сообщает Financial Times со ссылкой на меморандум Белого дома, в котором приведены рассекреченные данные разведки.
Как пишет FT, эти заявления отражают растущую обеспокоенность Вашингтона по поводу китайских облачных сервисов, искусственного интеллекта и способности Пекина получать доступ к конфиденциальным данным в США.
В документе, датированном 1 ноября, говорится, что компания предоставляет китайским военным и правительству в том числе доступ к пользовательским данным, включая IP-адреса, сведения о Wi-Fi и платежах, а также различные услуги, связанным с искусственным интеллектом. Также, по данным разведки, НОАК получала от Alibaba сведения об «уязвимостях нулевого дня», то есть уязвимости или вредоносной программе, для которой еще не созданы защитные механизмы.
В Alibaba назвали утверждения «полной чушью» и попыткой «манипулировать общественным мнением и очернить компанию». Компания не прокомментировала данные об ее отношениях с НОАК.
Неназванный американский чиновник, отвечая на вопрос FT о меморандуме, подчеркнул, что администрация США «очень серьезно относится к этим угрозам и работает день и ночь, чтобы снизить текущие и потенциальные риски и последствия [кибератак], в которых используются ненадежные поставщики». Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.
В меморандуме не уточняется, какие именно объекты могли стать потенциальными целями НОАК. Однако, отмечает FT, офис директора национальной разведки Тулси Габбард в этом году заявил, что Китаю удалось скомпрометировать американскую инфраструктуру способами, которые он мог бы использовать в конфликте с США.
В октябре The New York Times сообщила о начале расследования ФБР после кибератак, которым за последние месяцы подверглись более десяти американских юридических фирм и технологических компаний. Среди них — одна из ведущих юридических фирм США Williams & Connolly, по информации которой хакеры воспользовались «уязвимостью нулевого дня», чтобы получить доступ к учетным данным некоторых юристов. В ФБР считают, что за кибератаками стоят хакеры из Китая.
