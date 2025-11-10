 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Британия заподозрила Китай в удаленном доступе к электробусам

Британия заподозрила Китай в удаленном доступе к электробусам Yutong в стране

Правительство Великобритании изучает возможность дистанционной деактивации сотен электрических автобусов китайского производства на британских дорогах, сообщила Financial Times.

Чиновники совместно с Национальным центром кибербезопасности проверяют, обладает ли китайский производитель удаленным доступом к системам управления своих автобусов, который используется для обновления ПО и диагностики.

Поводом для проверки стали выводы расследования в Норвегии, где установили, что Yutong может дистанционно останавливать или выводить из строя свои автобусы из китайского города Чжэнчжоу. Эти данные также побудили Данию начать собственную проверку.

Власти Британии расследуют закупку авиатехники в России
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

По данным FT, на данный момент в Великобритании эксплуатируется около 700 автобусов Yutong, в основном в Ноттингеме, Южном Уэльсе и Глазго. Китайская компания надеется на расширение присутствия и разработала двухэтажный электробус, соответствующий требованиям Лондона.

Министерство транспорта Великобритании подтвердило, что изучает ситуацию и тесно сотрудничает со специалистами по кибербезопасности для понимания обоснованности мер, принятых норвежскими и датскими властями.

Yutong заявила газете Sunday Times, что она «строго соблюдает применимые законы, правила и отраслевые стандарты мест, где эксплуатируются ее транспортные средства». Компания добавила: «Эти данные используются исключительно для технического обслуживания, оптимизации и усовершенствования транспортных средств».

В октябре компания из Осло Ruter заявила, что провела испытания нового автобуса от Yutong и трехлетнего автобуса голландского производителя VDL в подземной шахте, чтобы проверить, можно ли их взломать или использовать в разведывательных целях.

Ruter обнаружила, что китайская компания имела удаленный доступ к своему автобусу, включая систему управления аккумулятором и электропитанием. Автобус VDL не имел аналогичной функции. «Теоретически, автобус [Yutong] может быть остановлен или выведен из строя производителем», — добавили в компании.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Великобритания Китай электробус доступ

