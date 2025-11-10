Британия заподозрила Китай в удаленном доступе к электробусам

Правительство Великобритании изучает возможность дистанционной деактивации сотен электрических автобусов китайского производства на британских дорогах, сообщила Financial Times.

Чиновники совместно с Национальным центром кибербезопасности проверяют, обладает ли китайский производитель удаленным доступом к системам управления своих автобусов, который используется для обновления ПО и диагностики.

Поводом для проверки стали выводы расследования в Норвегии, где установили, что Yutong может дистанционно останавливать или выводить из строя свои автобусы из китайского города Чжэнчжоу. Эти данные также побудили Данию начать собственную проверку.

По данным FT, на данный момент в Великобритании эксплуатируется около 700 автобусов Yutong, в основном в Ноттингеме, Южном Уэльсе и Глазго. Китайская компания надеется на расширение присутствия и разработала двухэтажный электробус, соответствующий требованиям Лондона.

Министерство транспорта Великобритании подтвердило, что изучает ситуацию и тесно сотрудничает со специалистами по кибербезопасности для понимания обоснованности мер, принятых норвежскими и датскими властями.



Yutong заявила газете Sunday Times, что она «строго соблюдает применимые законы, правила и отраслевые стандарты мест, где эксплуатируются ее транспортные средства». Компания добавила: «Эти данные используются исключительно для технического обслуживания, оптимизации и усовершенствования транспортных средств».

В октябре компания из Осло Ruter заявила, что провела испытания нового автобуса от Yutong и трехлетнего автобуса голландского производителя VDL в подземной шахте, чтобы проверить, можно ли их взломать или использовать в разведывательных целях.

Ruter обнаружила, что китайская компания имела удаленный доступ к своему автобусу, включая систему управления аккумулятором и электропитанием. Автобус VDL не имел аналогичной функции. «Теоретически, автобус [Yutong] может быть остановлен или выведен из строя производителем», — добавили в компании.