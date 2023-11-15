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Военная операция на Украине ,  
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Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве

Собянин: план по контрактникам в Москве выполнен, набраны более 22 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Москвы заявил, что в армию в столице записались 22 тыс. добровольцев. Набор на этом прекращен не будет
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве досрочно выполнено задание Минобороны на 2023 год по набору контрактников — в армию записались более 22 тыс. человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

По его словам, «мы не прекращаем прием добровольцев», «желающих достаточно много». Собянин упомянул, что служба по контракту сейчас предполагает «не просто службу, а участие в зоне специальной военной операции».

В общей сложности по России набрали с начала года к началу ноября 410 тыс. контрактников, заявил 9 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он сказал, что эта работа продолжится и в следующем году.

Медведев заявил о 410 тыс. новых контрактников в 2023 году
Политика
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В конце октября военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что с ростом количества контрактников появится возможность в том числе и проводить ротацию — то есть давать отдых тем, кто уже находится в зоне специальной военной операции. В свою очередь глава думского комитета по обороне Андрей Картополов говорил, что контрактники должны заменить призванных в рамках частичной мобилизации.

Президент Владимир Путин в сентябре, отвечая на вопрос о возможной мобилизации в стране, также призвал посмотреть на данные по числу заключивших контракт с Минобороны. «Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут, сознательно и добровольно, защищая интересы Родины», — сказал глава государства.

Военное ведомство и Генштаб в свою очередь заверяли, что новая мобилизация сейчас не планируется.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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