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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала собиравшего данные в Тюменской области агента Украины

ФСБ задержала агента Украины, собиравшего данные об объектах в Тюменской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области, который по заданию спецслужб Украины собирал и передавал данные о военных объектах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

Согласно версии следствия, мужчина взаимодействовал с украинскими спецслужбами за денежное вознаграждение. «Подозреваемый задержан и по решению суда арестован», — подчеркнули в управлении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

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Виктория Громова Виктория Громова
ФСБ Тюменская область секретные данные Украина задержание уголовное дело
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