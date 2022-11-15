На Чукотке сообщили о прекращении работы Всемирного фонда дикой природы

Правительство Чукотки расторгло соглашение с Всемирным фондом дикой природы в одностороннем порядке, сообщила спикер чукотской думы Валентина Рудченко

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Всемирный фонд дикой природы (WWF) прекратил работу на Чукотке, сообщила пресс-служба думы Чукотского автономного округа.

«Очень хорошо, что правительство округа солидарно с нами и решило расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Губернатор региона Роман Копин поддержал нас в этом вопросе», — заявила спикер чукотской думы Валентина Рудченко.

По ее словам, теперь предстоит работа по расторжению договоров с WWF на уровне муниципалитетов. Рудченко выразила мнение, что фонд под видом работы по защите природы стремится создать особо охраняемые природные территории, что, по ее словам, «приводит к отторжению земель от государства под видом блага для животного мира».

«Учитывая, что данная организация финансируется врагами России, не сложно предположить, в чьих интересах она ведет свою работу», — заявила она.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Чукотки и пресс-службу WWF.

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