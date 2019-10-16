СМИ сообщили о готовящемся обмене шпионами между Литвой и Россией

СМИ сообщили о готовящемся обмене шпионами между Литвой и Россией

По данным BNS, Литва готовится к обмену шпионами с Россией. В Вильнюс могут вернуться Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис, в Москву — Николай Филипченко

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Россия и Литва готовятся обменяться лицами, осужденными за шпионаж, пишет BNS со ссылкой на источники.

Ожидается, что Вильнюс выдаст россиянина Николая Филипченко, который был осужден на десять лет по обвинению в шпионаже. Литва считает его агентом ФСБ, который в составе организованной группы пытался завербовать работников департамента охраны руководства страны и установить оборудование для прослушки в кабинете президента Дали Грибаускайте.

Москва же должна выдать Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Первый получил 13 лет по обвинению в госизмене, второй — 12 лет за шпионаж.

У Матайтиса двойное гражданство. По версии следствия, в 2009 году литовская разведка привлекла его к «негласному сотрудничеству» и мужчина согласился за ежемесячную плату передавать сведения о Вооруженных силах России. Тамошайтис — гражданин Литвы. В ФСБ утверждали, что он был задержан при получении «документальной секретной информации» от россиянина.