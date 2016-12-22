Путин заявил о неспособности Киева решить конфликт в Донбассе

Президент Владимир Путин считает, что украинские власти не способны решить ситуацию в Донбассе мирным путем. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского форума в Сингапуре, сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, Киев не желает выполнять минские договоренности и ничего не сделал для их реализации. Президент подчеркнул, что «ключевой элемент урегулирования» — закон об особом статусе Донбасса, принятый Верховной радой Украины — «до сих пор не вступил в силу».

«Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого никто предпочитает не замечать», — добавил Путин.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О реинтеграции Донбасса», согласно которому Россия признается «страной-агрессором», несущей ответственность за разрушения и жертвы в Донбассе. Также территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик были признаны оккупированными.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что принятый закон противоречит «духу и букве» минских соглашений. В октябре депутаты Верховной рады проголосовали за продление особого статуса Донбасса до конца 2019 года.