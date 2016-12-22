Президент Филиппин пропустил встречи на саммите АСЕАН ради сна

Представитель главы государства объяснил, что Родриго Дутерте вместо общения с коллегами решил выспаться, так как перед этим работал допоздна

Родриго Дутерте (Фото: Mark Cristino / Reuters)

Президент Филиппин Родриго Дутерте, которому в марте исполнилось 73 года, пропустил четыре групповых заседания в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Reuters. Речь идет о встречах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, а также о переговорах с лидерами стран — членов ассоциации для обсуждения торгового соглашения.

Как рассказал пресс-секретарь президента Сальвадор Панело, Дутерте накануне допоздна работал и спал меньше трех часов, поэтому воспользовался возможностью подремать, чтобы восстановить силы. Панело добавил, что страну на заседаниях представлял министр иностранных дел Теодоро Локсин.

Панело также заверил, что отсутствие главы государства никак не связано с его физическим здоровьем и самочувствием. «График работы президента доказывает, что он в отличной физической форме», — добавил он.

Ранее президент Филиппин объявил, что врачи проверили его на наличие рака и результат был отрицательным, напоминает Reuters.

13 ноября в Сингапуре открылся саммит АСЕАН. В среду там прошли мероприятия с участием первых лиц России, Республики Корея и Японии. В четверг стартовал Восточноазиатский саммит, участие в котором примут лидеры стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, США и Японии.