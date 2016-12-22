Путин пригласил бизнесменов АСЕАН на Петербургский и Восточный форумы

В Сингапуре начался саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России. В нем принимает участие президент Владимир Путин.

Встреча началась с традиционной церемонии фотографирования, отмечает «РИА Новости». После этого стартовало пленарное заседание, на котором выступил российский лидер. Представителей стран АСЕАН и «деловые круги «десятки» в следующем году он пригласил на Петербургский и Восточный экономические форумы.

Участие российской делегации в прошедшем в августе инвестиционном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Путин назвал полезным. «Россия уделяет большое внимание развитию отношений с АСЕАН на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга», — отметил президент (цитата по ТАСС).

В будущем Россия, как заверил Путин, присоединится к программе стран АСЕАН по созданию «умных» городов». Во время выступления российский лидер также предложил странам — членам ассоциации провести совместные учения по реагированию на возникновение очагов инфекционных заболеваний.

Стратегическое партнерство между Россией и АСЕАН позволит укрепить сотрудничество между сторонами, отметил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Саммит Россия — АСЕАН проходит 14 ноября. 14–15 ноября там же пройдет Восточноазиатский саммит.