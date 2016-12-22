ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,21 66,10 EUR Нал. 77,17 74,93 USD Бирж. 67,02 -1,11 EUR Бирж. 75,96 -0,91 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5911,50 -550,70 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25079,67 -0,82% Nasdaq 7136,68 -0,89%
Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа
Лента новостей
Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа 02:49, Политика В Берлине арестовали подозрительного поляка напротив посольства России 01:55, Общество Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС 01:51, Экономика В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей 01:18, Политика Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit 00:58, Политика МИД Германии потребовал от Киева закрыть сайт «Миротворец» 00:45, Политика РПЦ назвала Объединительный собор УПЦ «канонически ничтожным сборищем» 00:30, Политика СМИ узнали об отказе трети правительства принять план Мэй по Brexit 00:13, Политика Компания Ротенберга построит музейные комплексы за 80 млрд руб. 00:00, Бизнес CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США 14 ноя, 23:59, Политика Макрон заявил о нежелании быть вассалом Трампа 14 ноя, 23:00, Политика США ввели санкции против новых кубинских отелей 14 ноя, 22:59, Политика Ultra-карбон: легкий и прочный ноутбук для путешествий 14 ноя, 22:54, РБК и Lenovo Страницу Кадырова в Instagram разблокировали 14 ноя, 22:54, Технологии и медиа Деньги для всех: возможен ли в России безусловный доход 14 ноя, 22:44, Экономика Reuters узнал о страхе стран ЕС из-за обхода санкций против Ирана 14 ноя, 22:37, Политика РФС выплатил премии сборной по футболу по итогам выступления на ЧМ 14 ноя, 22:37, Общество Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радванска завершила карьеру 14 ноя, 22:25, Спорт Британское правительство согласовало итоговый план выхода из ЕС 14 ноя, 22:14, Политика Общественным омбудсменом по строительству стал Дмитрий Котровский 14 ноя, 22:14, Бизнес «Коммерсантъ» сообщил о проверке Путина на металлоискателе в Сингапуре 14 ноя, 22:06, Политика Отвязались от нефти: как падение цен повлияет на экономику России 14 ноя, 22:00, Экономика Голландский банк перевел расчеты с UC Rusal в евро из-за санкций 14 ноя, 21:36, Бизнес Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 14 ноя, 21:27, РБК Стиль и Lancome Группа ГАЗ отказалась из-за санкций раскрыть отчетность 14 ноя, 21:18, Бизнес Финская компания представила кнопочный Nokia 106 14 ноя, 21:17, Технологии и медиа В Киеве опровергли крики Порошенко в телефонном разговоре с главой УПЦ МП 14 ноя, 21:09, Политика Ректор МГУ попросил увеличить бюджет антидопинговой лаборатории 14 ноя, 21:09, Общество
Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа
Политика, 02:49
0
Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа
Высокопоставленная чиновница Белого дома покинула пост после того, как Мелания Трамп заявила, что та «недостойна» продолжать работать в команде ее мужа. По данным источников, они поспорили из-за бюджета на поездки первой леди
Фото: Andrew Harnik / AP

Мира Рикардел — ​заместитель советника по национальной безопасности Джона Болтона покинет свою должность в Белом доме, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее на Рикардел жаловалась супруга президента США Мелания Трамп.

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Рикардел «продолжит поддерживать президента после того, как она покинет Белый дом и перейдет на новую должность в администрации». Сандерс подчеркнула, что президент благодарен экс-советнице Джона Болтона за службу на благо народа Америки. Сандерс не озвучила, на какую именно должность перейдет Рикардел после увольнения.

Увольнение Миры Рикардел произошло на следующий день после того, как к ее отставке через своего представителя призвала Мелания Трамп. «Позиция администрации первой леди заключается в том, что она (Рикардел. — РБК) больше не заслуживает работать в Белом доме», — заявил представитель Мелании 13 ноября. По данным источников Reuters, конфликт между Меланией Трамп и Рикардел разгорелся из-за попыток последней пересмотреть размер расходов бюджета на поездку первой леди в Африку. Рикардел настаивала на включение в делегацию вместе с первой леди ее самой или же иного представителя Совета национальной безопасности.

Мелания Трамп потребовала уволить советника Болтона
Политика

На позиции заместителя советника по нацбезопасности Рикардел проработала чуть больше полугода. В Белый дом она была нанята самим Болтоном из министерства торговли. До этого, в период президентства Джорджа Буша-младшего, она работала в министерстве обороны.

По данным The Washington Post, Рикардел — не единственный высокопоставленный чиновник Белого дома, рискующий в ближайшее время потерять должность. По данным источников, Дональд Трамп уведомил своих советников, что намерен уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Источники также рассказали, что на протяжении нескольких месяцев Трамп высказывал недовольство работой Нильсен по вопросам миграции. В частности, он с раздражением воспринял попытки министра объяснить законы, которые мешают американским властям закрыть границу с Мексикой.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Белый дом , Мелания Трамп
Главное
Компания Ротенберга построит музейные комплексы за 80 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
Мелания Трамп потребовала уволить советника Болтона Политика
Мелания Трамп вступилась за мужа за несколько дней до выборов в конгресс Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter