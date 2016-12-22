Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа

Высокопоставленная чиновница Белого дома покинула пост после того, как Мелания Трамп заявила, что та «недостойна» продолжать работать в команде ее мужа. По данным источников, они поспорили из-за бюджета на поездки первой леди

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Мира Рикардел — ​заместитель советника по национальной безопасности Джона Болтона покинет свою должность в Белом доме, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее на Рикардел жаловалась супруга президента США Мелания Трамп.

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Рикардел «продолжит поддерживать президента после того, как она покинет Белый дом и перейдет на новую должность в администрации». Сандерс подчеркнула, что президент благодарен экс-советнице Джона Болтона за службу на благо народа Америки. Сандерс не озвучила, на какую именно должность перейдет Рикардел после увольнения.

Увольнение Миры Рикардел произошло на следующий день после того, как к ее отставке через своего представителя призвала Мелания Трамп. «Позиция администрации первой леди заключается в том, что она (Рикардел. — РБК) больше не заслуживает работать в Белом доме», — заявил представитель Мелании 13 ноября. По данным источников Reuters, конфликт между Меланией Трамп и Рикардел разгорелся из-за попыток последней пересмотреть размер расходов бюджета на поездку первой леди в Африку. Рикардел настаивала на включение в делегацию вместе с первой леди ее самой или же иного представителя Совета национальной безопасности.

На позиции заместителя советника по нацбезопасности Рикардел проработала чуть больше полугода. В Белый дом она была нанята самим Болтоном из министерства торговли. До этого, в период президентства Джорджа Буша-младшего, она работала в министерстве обороны.

По данным The Washington Post, Рикардел — не единственный высокопоставленный чиновник Белого дома, рискующий в ближайшее время потерять должность. По данным источников, Дональд Трамп уведомил своих советников, что намерен уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Источники также рассказали, что на протяжении нескольких месяцев Трамп высказывал недовольство работой Нильсен по вопросам миграции. В частности, он с раздражением воспринял попытки министра объяснить законы, которые мешают американским властям закрыть границу с Мексикой.