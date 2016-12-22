Мелания Трамп потребовала уволить советника Болтона

Заявление представителя первой леди прозвучало на фоне публикаций о конфликте между Меланией и Мирой Рикардел. Последняя, по данным СМИ, — не единственная, кто может лишиться должности в Белом доме в ближайшее время

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Первая леди США Мелания Трамп обратилась к администрации США с просьбой уволить Миру Рикардел — заместителя советника по национальной безопасности Джона Болтона, передает Reuters слова представителя супруги президента США.

«Позиция администрации первой леди заключается в том, что она (Рикардел. — РБК) больше не заслуживает работать в Белом доме», — сказала представитель Мелании.

Заявление последовало за сообщениями СМИ о том, что в администрации Трампа грядут новые кадровые перестановки. По сведениям The Wall Street Journal, своих мест могут лишиться глава администрации Джон Келли и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен (ее газета называет близким союзником Келли). Сообщала газета и о скором уходе Рикардел: как рассказали источники в Белом доме, между окружением Мелании Трамп и Рикардел произошел конфликт из-за организации поездки первой леди в Африку. Сотрудники Мелании также пожаловались президенту, что Рикардел может быть источником негативной информации о первой леди и ее подчиненных.

Собеседники издания также сообщили, что у Рикардел часто бывали конфликты с министром обороны Джимом Мэттисом и сотрудниками Пентагона.

Один из источников Reuters рассказал, что конфликт между Меланией Трамп и Рикардел разгорелся из-за попыток последней пересмотреть размер расходов бюджета на поездку первой леди в Африку.

В Белом доме на запросы изданий не ответили.

Джон Келли возглавил администрацию Белого дома в июле 2017 года, сменив Райнса Прибуса. Сразу после своего назначения Келли добился отставки назначенного за 10 дней до этого директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамучи, а затем — и главного идеолога Дональда Трампа Стива Бэннона, который начал работать в предвыборном штабе еще в 2016 году.