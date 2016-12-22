Климкин осудил публикацию списка украинцев с венгерским гражданством

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил публикацию на сайте «Миротворец» перечня украинских чиновников и депутатов облсоветов, которые имеют гражданство Венгрии. Об этом он заявил на пресс-конференции с председателем общества венгров Украины, нардепом Василием Брензовичем, передает «Европейская правда».

Климкин подчеркнул, что закон запрещает работу в госорганах лицам с двойным гражданством. «Но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей,​ или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме», — отметил министр. Он добавил, что обеспокоен появлением перечня украинских депутатов на сайте, где публикуются имена «преступников, которые борются против Украины».

На «Миротворце» 8 октября появился список из более чем 300 жителей Закарпатской области Украины, которые, как утверждается на сайте, получили паспорта Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти. Позднее издание Mukachevo сообщало, что трое чиновников в Закарпатье написали заявления об увольнении после публикации списка.

В сентябре на сайте Верховной рады Украины была размещена петиция, в которой предлагалось депортировать из Закарпатья украинцев, имеющих венгерское гражданство. В ответ глава МИД Венгрии заявил, что политика Украины «достигла ужасающих низин», добавив, что закарпатские венгры могут рассчитывать на свою родину.