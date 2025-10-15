В Италии отменили решение о выдаче Германии украинца по делу Nord Stream

 Перейти к основному контенту
Подрыв «Северных потоков»⁠,
0

Суд в Италии отменил решение о выдаче Германии украинца по делу Nord Stream
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: Jolanta Wojcicka / Shutterstock
Фото: Jolanta Wojcicka / Shutterstock

Кассационный суд в Италии отменил решение Апелляционного суда о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток», передает ANSA.

Вопрос был направлен на новое рассмотрение, решение примет другой судейский состав.

В ходе заседания был поддержан один из доводов адвоката Николы Канестрини об ошибочности юридической квалификации деяний в ордере на арест, по которому Кузнецова взяли под стражу.

Решение об экстрадиции было вынесено 16 сентября. 49-летнего Кузнецова задержали 21 августа неподалеку от Римини. Он не признавал свою вину в участии в диверсии, указывая, что в тот момент находился на Украине.

Польша сочла невыгодной выдачу Германии дайвера по делу Nord Stream
Политика
Дональд Туск

О Кузнецове известно, что он ранее служил в ВСУ на командной должности. The Wall Street Journal писала, что он был капитаном украинской армии, а также работал в СБУ. По данным издания, он служил в элитном подразделении, которое участвовало в обороне Киева в первые месяцы военной операции России, и командовал там группой, занимавшейся ПВО.

Материал дополняется

Теги
Nord Stream Северный поток Италия Германия
