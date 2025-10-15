В Италии отменили решение о выдаче Германии украинца по делу Nord Stream
Кассационный суд в Италии отменил решение Апелляционного суда о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток», передает ANSA.
Вопрос был направлен на новое рассмотрение, решение примет другой судейский состав.
В ходе заседания был поддержан один из доводов адвоката Николы Канестрини об ошибочности юридической квалификации деяний в ордере на арест, по которому Кузнецова взяли под стражу.
Решение об экстрадиции было вынесено 16 сентября. 49-летнего Кузнецова задержали 21 августа неподалеку от Римини. Он не признавал свою вину в участии в диверсии, указывая, что в тот момент находился на Украине.
О Кузнецове известно, что он ранее служил в ВСУ на командной должности. The Wall Street Journal писала, что он был капитаном украинской армии, а также работал в СБУ. По данным издания, он служил в элитном подразделении, которое участвовало в обороне Киева в первые месяцы военной операции России, и командовал там группой, занимавшейся ПВО.
Материал дополняется
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?