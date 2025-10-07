 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT узнала, что ЕК хочет ввести пошлины 50% на импорт стали со всего мира

FT: ЕК хочет предложить ввести пошлины 50% на импорт стали со всего мира
Как пишет FT, это нанесет ущерб британской сталелитейной промышленности, 80% экспорта которой идет в Европу

Еврокомиссия хочет предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ ЕК. Соответствующее предложение она хочет выдвинуть во вторник, 7 октября.

По словам одного из представителей ЕС, других вариантов для сохранения отрасли не существует, в противном случае Европа рискует полностью потерять сталелитейную промышленность.

Как пишет газета, такой шаг грозит нанести ущерб британской сталелитейной промышленности, 80% экспорта которой идет в Европу. В 2024 году внутреннее производство стали в Британии сократилось всего до 4 млн тонн — это самый низкий показатель со времен Великой депрессии 1930-х годов, уточняет FT.

Генеральный директор группы UK Steel Гарет Стейс предупредил, что новые тарифы «могут стать фатальными для многих оставшихся сталелитейных компаний». Он призвал министров «признать настоятельную необходимость принятия собственных мер для защиты от наплыва импорта».

Согласно предложениям ЕС, странам будут предоставлены определенные квоты, а также категории товаров. План союза должен быть одобрен подавляющим большинством государств-членов и Европейским парламентом. Этот процесс, как считает издание, продлится до начала 2026 года.

Трамп перенес введение пошлин на импорт грузовиков на 1 ноября
Политика
Фото:Apu Gomes / Getty Images

Промышленность ЕС уже сталкивается с 25-процентными пошлинами, которые были введены США в 2018 году, уточнило издание.

В конце июля США заключили торговую сделку с Евросоюзом, в рамках которой ЕС согласился приобрести американских энергоносителей на $750 млрд и инвестировать еще $600 млрд в экономику США. Также Брюссель должен закупить «огромное количество» военной техники.

Эта сделка позволила Евросоюзу избежать 30-процентных пошлин, которые Трамп грозил ввести с 1 августа. В рамках соглашения США ввели пошлины в 15% на большую часть импорта из ЕС, включая автомобили. До этого поставки машин и автозапчастей из ЕС в США облагались 25-процентной пошлиной. Брюссель же обязался открыть рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

Переговоры о торговой сделке стороны вели с весны, когда Трамп анонсировал введение «зеркальных» пошлин для почти двухсот стран. Для Евросоюза ставка должна была составить 20%. Перед этим США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Позже эти тарифы были увеличены вдвое.

