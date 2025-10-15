 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США аннулировали визы «праздновавшим» смерть Чарли Кирка в соцсетях

Госдеп США: визы шести человек аннулированы из-за комментариев об убийстве Кирка
Вашингтон аннулировал визы по меньшей мере шести человек — граждан ЮАР, Парагвая, Германии, Аргентины, Мексики и Бразилии, которые «праздновали» убийство Кирка. Госдеп подчеркнул, что таких будут выявлять и дальше
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

США аннулировали визы по меньшей мере шести человек из-за комментариев в соцсетях об убийстве радикального активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил американский Госдеп в соцсети X.

«Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, которые желают смерти американцам», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают выявлять обладателей виз, «которые праздновали гнусное убийство Чарли Кирка».

WP узнала о проверке сотен сотрудников Пентагона из-за критики Кирка
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Госдеп также рассказал, кому именно аннулировали разрешения на въезд. Так, один из лишенных визы, гражданин Парагвая, в соцсетях заявил, что «Чарли Кирк был сыном суки и умер по своим собственным правилам». Другой, гражданин Аргентины, писал, что Кирк «всю свою жизнь посвятил распространению расистской, ксенофобской и женоненавистнической риторики» и заслуживает гореть в аду. Похожее мнение высказал и гражданин Мексики, за что также лишился визы.

Кроме того, разрешительные документы были отозваны у граждан ЮАР, Бразилии и Германии. Сколько виз было аннулировано в общей сложности, когда начался их отзыв и какие типы разрешительных документов были у иностранцев, не известно.

«Мы будем защищать наши границы, нашу культуру и наших граждан, обеспечивая соблюдение наших иммиграционных законов. Иностранцы, которые пользуются гостеприимством Америки, празднуя убийство наших граждан, будут высланы», — добавили в Госдепартаменте.

31-летнего Кирка смертельно ранили из огнестрельного оружия 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Активист скончался в больнице.

Кирк был известен как сооснователь организации Turning Point USA (TPUSA), которая занимается продвижением консервативных идей, принципов свободного рынка, ограничения роли государства и традиционных ценностей в школах и университетах страны. Он также был сторонником действующего президента США Дональда Трампа.

После убийства Кирка Трамп распорядился приспустить флаги по всей стране в знак траура. Он также заявил, что «любил и уважал» погибшего, который «понимал и сопереживал молодежи» в США. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку молодых американцев. Активист был посмертно награжден президентской медалью Свободы — высшей наградой США для гражданских лиц.

Убийство Кирка вызвало в США дискуссии о свободе слова. Вечернее шоу комика Джимми Киммела на телеканале ABC было приостановлено после того, как ведущий прокомментировал убийство Кирка, заявив, что сторонники Трампа пытались представить произошедшее в выгодном для себя свете и заработать на этом политические очки. Позднее шоу вернули в эфир.

По сведениям The Washington Post, Пентагон провел расследование в отношении почти 300 своих военных, гражданских служащих и подрядчиков в связи с комментариями в интернете после убийства Кирка. Перед этим руководство оборонного ведомства запретило подчиненным любую критику в адрес активиста. Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал такие высказывания «нарушением присяги», «предательством американцев» и «несовместимыми с военной службой».

Похороны Кирка послужили поводом для кампании Трампа по давлению на либеральные группы и Демократическую партию, писала The Guardian. Президент США публично обвинял левых радикалов в «демонизации», повлекшей убийство активиста.

