Политика⁠,
0

WP узнала о проверке сотен сотрудников Пентагона из-за критики Кирка

WP: в Пентагоне проверили 300 сотрудников из-за критики Чарли Кирка
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Пентагон провел расследование в отношении почти 300 своих военных, гражданских служащих и подрядчиков в связи с комментариями в интернете после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документы проверок. Перед этим руководство оборонного ведомства запретило подчиненным любую критику в адрес погибшего сторонника президента США и сооснователя Turning Point USA (TPUSA).

Так, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что такого рода высказывания являются «нарушением присяги», «предательством американцев» и «опасно несовместимы с военной службой».

По результатам проверок, как выяснила WP, в отношении 30 сотрудников Пентагона были приняты меры дисциплинарного характера, двоих гражданских служащих уволили, с тремя военными собираются прекратить контракт.

Хегсет объяснил, как Пентагон «держит в напряжении» через «индекс пиццы»
Политика

31-летнего Кирка смертельно ранили из огнестрельного оружия 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Активист скончался в больнице. После его убийства американский президент заявил, что «любил и уважал» погибшего, который, по его словам, «понимал и сопереживал молодежи» в США. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку молодых американцев.

12 сентября стало известно о задержании предполагаемого убийцы — 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона. На время расследования он помещен под «особое наблюдение» в тюрьму округа Юта.

Персоны
Денис Малышев
Пентагон США Чарли Кирк Дональд Трамп политическое убийство
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
