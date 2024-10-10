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В Чите школьники на уроках музыки начали изучать творчество Shaman

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Школьники Читы на уроках музыки изучают творчество певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, сообщил «РИА Новости» представитель администрации города.

Собеседник агентства уточнил, что песни Дронова проходят учащиеся седьмых и восьмых классов. Их изучают в рамках блока «Патриотические песни» по основной образовательной программе.

РБК обратился за комментарием в администрацию и комитет образования Читы.

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Shaman приобрел известность в 2022 году, когда выпустил композиции «Встанем» и «Я русский». Через год он стал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах.

В июле российский лидер присвоил Дронову звание «Заслуженный артист России» «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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