В Чите школьники на уроках музыки начали изучать творчество Shaman
Школьники Читы на уроках музыки изучают творчество певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, сообщил «РИА Новости» представитель администрации города.
Собеседник агентства уточнил, что песни Дронова проходят учащиеся седьмых и восьмых классов. Их изучают в рамках блока «Патриотические песни» по основной образовательной программе.
РБК обратился за комментарием в администрацию и комитет образования Читы.
Shaman приобрел известность в 2022 году, когда выпустил композиции «Встанем» и «Я русский». Через год он стал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах.
В июле российский лидер присвоил Дронову звание «Заслуженный артист России» «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
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