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Политика ,  
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Командир «Аль-Кудс» появился на публике после сообщений о гибели

Один из самых высокопоставленных генералов Ирана пропал после ударов Израиля по Бейруту. Появлялись сведения, что он убит или арестован по подозрению в шпионаже, но в итоге он пришел на похороны другого генерала

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе элитного иранского ведомства — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике после почти двух недель отсутствия и слухов о его гибели. Об этом сообщают Iran International, Khabar и IRIB.

Исмаила Каани заметили на похоронах генерал-майора Аббаса Нилфорушана, он попал в официальную трансляцию церемонии.

Сообщения о его гибели распространились в начале октября. Источники Reuters в Иране рассказали, что бригадный генерал находился в районе израильского авиаудара по позициям «Хезболлы» в Бейруте 4 октября и с тех пор не выходит на связь.

Издание Middle East Eye со ссылкой на источники сообщило, что Каани жив, но находится под стражей и был допрошен, поскольку власти Ирана пытаются разобраться, как разведке Израиля удалось получить необходимые сведения для ликвидации лидеров «Хезболлы».

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Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«У иранцев есть серьезные подозрения, что израильтяне проникли в Корпус стражей исламской революции, особенно в [число] тех, кто работает на ливанской сцене, поэтому в настоящее время ведется расследование в отношении всех», — рассказал собеседник Middle East Eye, командующий проиранской вооруженной группировкой.

Другой источник подчеркнул, что утечка о нахождении ликвидированного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, который погиб при израильском авиаударе, была однозначно допущена с иранской стороны.

Иранские источники Sky News Arabia утверждали, что Исмаил Каани пережил во время допроса сердечный приступ и был доставлен в больницу. По их словам, под пристальным вниманием следователей находится начальник штаба Каани Эхсан Шафики.

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Разрушения вблизи места авиаудара, в результате которого погиб Хасан Насралла в южном пригороде Бейрута

Исмаилу Каани 67 лет, это один из наиболее высокопоставленных иранских генералов. Он родился в консервативном мусульманском городе Мешхеде на северо-востоке Ирана, во время войны с Ираком сражался в Революционной гвардии.

В конце 1990-х Каани стал заместителем командующего «Аль-Кудс», а возглавил структуру в 2020 году после гибели своего предшественника Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в Багдаде. Каани отвечает за управление проиранскими группировками на Ближнем Востоке и в других частях мира. После гибели своего предшественника Каани поклялся «выгнать» американские войска с Ближнего Востока.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники и аналитиков, Каани не пользовался таким же уважением, как его предшественник, и не добился столь же тесных отношений с союзными Ирану странами. Он не говорит по-арабски в отличие от Сулеймани, который мог свободно общаться с иракскими ополченцами и бойцами «Хезболлы», а также предпочитает не выходить в свет.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран КСИР Корпус стражей исламской революции
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