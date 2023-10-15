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Военная операция на Украине ,  
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Украина получила от союзников системы ПВО в аренду

Спикер ВСУ Юрий Игнат: союзники передали Украине системы ПВО в аренду
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны не будут отдавать ПВО «просто так», поскольку заботятся о собственной безопасности, но некоторые партнеры передали Украине системы на зимний период для защиты энергообъектов, сообщил Юрий Игнат
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украина получила от некоторых стран-союзниц системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту осенью и зимой, в отопительный период. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

«Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали [системы ПВО] в использование», — сказал Игнат. По его словам, «никто свое ПВО просто так не отдаст», поскольку каждая страна прежде всего заботится о собственной безопасности.

У партнеров Украины нет достаточного количества ПВО, чтобы они могли «с легкостью» отдать их, поэтому Киев получает это вооружение «долго и дозированно». Игнат не стал называть страны, с которыми у украинской стороны есть такая договоренность: «Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали».

Игнат пояснил, что предстоящей зимой системы ПВО сосредоточатся на защите объектов энергетики, стратегической и критической инфраструктуре.

О том, что Украина попросила некоторые страны временно передать ей системы противовоздушной обороны, также сообщал президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который приезжал в Киев 13 октября. «То есть системы, которые придут и будут у нас, а есть какие-то системы, которые мы ищем и нашли их, чтобы взять на зимний период», — цитировал главу государства «24 канал».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В Кремле заявляли, что Россия наносит удары по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

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Глава Пентагона Ллойд Остин называет противовоздушную оборону «самой насущной потребностью Украины» и приоритетом военной помощи от союзников Киева. Украинская сторона получила от США и других стран такие системы, как Patriot, Hawk, IRIS-T, NASAMS и Gepard.

Власти России осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что поставки оружия затягивают боевые действия. Москва не раз заявляла, что этот процесс не помешает ей достичь своих целей в рамках военной операции.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВСУ ПВО Украина Военная операция на Украине военная помощь
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