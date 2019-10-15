Замглавы ООН заявила о возросших рисках начала ядерной войны

По ее мнению, этому способствует дефицит доверия между государствами. Сейчас страны ставят военные возможности выше дипломатии и переговоров, считает замгенсека ООН

Ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации в мире, набирает обороты, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями. Об этом в интервью «Коммерсантъ» заявила заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Знаменитые часы «Судного дня» снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого», — сказала она.

Во-первых, как отметила Накамицу, к этому может привести нынешнее доверие между государствами, включая те, которые обладают ядерным оружием. По ее мнению, в настоящее время мир находится в состоянии беспорядка из-за дефицита доверия.

Кроме того, она указала на то, что между ведущими державами и другими странами наблюдается нехватка диалога. Замгенсека считает, что сейчас они начинают ценить военные возможности больше дипломатии и переговоров.

Есть и другие факторы, усложняющий обстановку в вопросе ядерной конфронтации, в частности, ослабевание режима контроля над вооружениями, сказала она. «Но есть и геополитический фактор. Сами отношения стали более сложными. Простого биполярного мира больше нет. Мир стал более сложным и многополярным», — выразила мнение Накамицу.