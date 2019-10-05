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ВКС назвали время для ответного ядерного удара из-за нападения на Россию
После обнаружения запуска ракеты противника у руководства России будет несколько десятков минут
Фото: Министерство обороны / РИА Новости

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолий Нестечук в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что у руководства страны будет достаточно времени на принятие решения о возможном ответном ядерном ударе в случае ракетного нападения на Россию.

«Подлетное время бывает разное. Все зависит от того, откуда летит ракета. Точную цифру я называть не буду, но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут. Более десятков минут», — сказал Нестечук (цитата по «РИА Новости»).

Нестечук при этом заявил, что задачи по совершенствованию системы отслеживания полетов ракет решаются очень качественно. «Руководством страны этим вопросам уделяется особое внимание. Иметь гарантированную информацию, откуда были запущены ракеты, какова траектория полета, — это очень важно, чтобы принять решение об ответном ударе. Права на ошибку тут нет», — сказал он.

Он добавил, что работы ведутся не по ракетам средней и меньшей дальности, о возможном производстве которых заявил президент США Дональд Трамп после выхода из договора РСМД. «Мы занимаемся другими ракетами», — добавил он.

В марте в МИД России заявили, что Россия может развернуть новые ракеты на западе страны в том случае, если США разместят ракеты наземного базирования в Европе. При этом во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что интересы обеспечения безопасности все же возобладают.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ДРСМД, ВКС России
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