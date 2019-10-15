NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

Подобные меры обсуждали на фоне начала турецкой военной операции в Сирии, вызвавшей недовольство США, а также инцидента с американскими военными, попавшими под артобстрел

Фото: Emrah Gurel / AP

На прошедших выходных представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества.

«Я думаю это впервые, когда страна с ядерным оружием США буквально обстреливала артиллерией американские силы», — заявил на прошлой неделе Джеффри Льюис из некоммерческой организации James Martin Center, изучающей вопросы нераспространения.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара заявляла, что планирует вытеснить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые США, от границы между странами и создать там зону безопасности.