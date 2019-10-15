Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 14 окт, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 14 окт, 13:40
ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора» Финансы, 08:03 Зачем ЦБ и банкам новый способ оценки российских компаний Pro, 08:02 Сколько стоит построить личный бренд и как его монетизировать Pro, 07:52 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:50 Наташа Королева попросила у Зеленского разрешения на въезд на Украину Общество, 07:26 Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского Политика, 07:00 NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции Политика, 06:57 СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс Общество, 06:23 Появилось видео задержания подозреваемых в избиении мужчины в Красноярске Общество, 06:15 Minecraft и розыгрыши помогли блогерам обогнать Дудя и Урганта Технологии и медиа, 06:00 В Чечне отреагировали на сообщения СМИ о «зачистке» окружения Кадырова Политика, 05:37 Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на «Первом канале» Технологии и медиа, 05:18 «Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб. Бизнес, 05:07 Украинский форвард упрекнул сборную России за обещание выиграть ЧЕ-2020 Спорт, 04:53
Операция Турции в Сирии ,  
0 
NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции
Подобные меры обсуждали на фоне начала турецкой военной операции в Сирии, вызвавшей недовольство США, а также инцидента с американскими военными, попавшими под артобстрел
Фото: Emrah Gurel / AP

На прошедших выходных представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества.

«Я думаю это впервые, когда страна с ядерным оружием США буквально обстреливала артиллерией американские силы», — заявил на прошлой неделе Джеффри Льюис из некоммерческой организации James Martin Center, изучающей вопросы нераспространения.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара заявляла, что планирует вытеснить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые США, от границы между странами и создать там зону безопасности.

Спустя два дня после начала операции в Пентагоне заявили, что американские военные в районе города Кобани попали под артобстрел со стороны Турции. В Анкаре в ответ сказали, что стреляли не в американцев, а по позициям боевиков, с которых ранее обстреливали турок. Сообщалось, что никто из военнослужащих США не пострадал.

15 октября США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции, а также руководителей этих министерств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. В список попал и глава МВД Сулейман Сойлу. Новые ограничения Вашингтон объяснил действиями турецких военных на севере Сирии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ядерное оружие, Турция
Материалы по теме
Ученые спрогнозировали возможные последствия ядерной войны в 2025 году
Общество
Трамп подписал указ о санкциях против Турции
Политика
Пелоси раскритиковала Трампа из-за решения ввести санкции против Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter