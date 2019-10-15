Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

По словам министра, вместо выполнения «формулы Штайнмайера», Киев мог бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медицинского страхования

Вадим Пристайко (Фото: Nazar Furyk / Zuma / ТАСС)

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

По его словам, данная формула — «болезненный компромисс», однако любые договоренности, если они могут привести к миру, нужно выполнять. «Если для народа это приемлемая цена — мы это делаем. Если нет — мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам — если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию, и стараемся защитить себя без мирного процесса», — сказал Пристайко.

Украине доступны эти варианты, но правительство должно выбирать и предлагать только то, что является наиболее целесообразным, добавил он.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок проведения выборов в Донбассе и установления особого статуса в регионе. Согласно данной идее, сначала в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получивших особый статус, должны пройти выборы, при этом статус приобретет постоянную юридическую силу только после того, как ОБСЕ признает результаты голосования.