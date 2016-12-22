Яровая предложила сажать на 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой внесла в нижнюю палату парламента законопроект об ответственности за оборот в интернет-магазинах фальшивых, некачественных и незарегистрированных лекарств. Предложенные поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях размещены в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Производство фальсифицированных лекарств — это организованная преступная деятельность, которая причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей», — приводит пресс-служба Госдумы заявление Яровой.
Вице-спикер подчеркнула, что есть два вида фальсификации в фарминдустрии — это «пустышка», то есть лекарство без лечебных компонентов, и лекарство, которое содержит опасные вещества. И в том и в другом случае, отметила она, последствия могут носить необратимый характер.
«Распространение через интернет несет повышенные риски, так как преступление единовременно направлено на причинение вреда здоровью большего числа субъектов и получение противоправной экономической выгоды», — сказала Яровая, уточнив, что наказание должно подразумевать лишение свободы вплоть до 12 лет.
Административную ответственность за продажу таких лекарств в интернете Яровая предлагает установить для граждан в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц и предпринимателей — от 150 тыс. до 800 тыс. руб., для юрлиц — от 2 млн до 5 млн руб.
Вице-спикер нижней палаты российского парламента напомнила, что в конце 2014 года депутаты уже установили ответственность за распространение поддельных и некачественных лекарств. По ее данным, благодаря этой мере только в прошлом году Росздравнадзор предотвратил незаконное обращение шести торговых наименований и шести серий лекарств-фальсификатов, двух торговых наименований и 215 серий фальсифицированных фармацевтических субстанций, а также более 1 млн единиц медицинских изделий, которые не соответствуют установленным требованиям. Помимо этого власти выявили более 250 тыс. незарегистрированных лекарств.
Помимо Яровой над документом работали глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта, а также член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев.