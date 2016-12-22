ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,17 65,36 EUR Нал. 76,58 75,72 USD Бирж. 65,67 -0,45 EUR Бирж. 76,11 -0,31 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6953,40 +601,10 IMOEX 2388,74 -0,59% RTSI 1146,01 +0,41% Brent 81,13 +1,13% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Яровая предложила сажать на 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств
Лента новостей
Верховный суд проверит законность ареста основателя «Смотра.ру» 14:33, Общество Счетная палата усомнилась в достижении цели Путина по росту экономики 14:24, Экономика Защита Мамаева подала жалобу на его арест 14:24, Общество Amnesty International заявила о пытках своего сотрудника в Ингушетии 14:21, Общество Яровая предложила сажать на 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств 14:14, Политика Люди севера — о жизни в Карелии и на Кольском полуострове 14:13, Стиль В стиле Maserati: кроссовер, который разрушил все стереотипы 14:13, РБК и Maserati Счетная палата сочла оптимистичным заложенный в проект бюджета курс рубля 14:06, Финансы Минфин выступил против освобождения предприятий ОПК от выплаты дивидендов 14:04, Финансы Лукашенко выступил против раскола в православии 13:58, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 13:51, РБК и Mastercard Племянника Тельмана Исмаилова освободят под залог в 10 млн руб. 13:47, Общество Навальный сообщил о вызове к следователю по делу о клевете 13:46, Политика Спасение на водах: как хаотично принимаемые законы убивают рыбную отрасль 13:45, Потребрынок  Песков объяснил упразднение управления администрации президента по СНГ 13:43, Политика 6 правил путешествия с друзьями 13:38, РБК и Билайн В Кремле ответили на слова Жириновского о российских системах ПВО 13:35, Политика Умер режиссер Степан Пучинян 13:31, Общество Кремль ответил на слова Трампа о возможной связи Путина с отравлениями 13:29, Политика Почему акции интернет-провайдера Frontier вышли в лидеры роста 13:27, Quote «Никому не пожелаю здесь оказаться»: как содержат заключенных в «Бутырке» 13:25, Фотогалерея  Майнинг на АвтоВАЗе и проблемы Ethereum: главное о рынке криптовалют 13:22, Крипто Кожемяко инициировал возврат выборов мэров в городах Приморья 13:21, Общество СМИ сообщили о планах Турции провести обыск в саудовском консульстве 13:17, Общество Галстучный свод правил: эксперты разбирают декалог Эудженио Маринеллы 13:12, Стиль «РоссТур» уведомил агентства о прекращении своей деятельности 13:12, Бизнес СК возбудил дело после сообщений о пытках в СИЗО Ногинска 13:07, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:04, РБК и Мираторг
Яровая предложила сажать на 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств
Политика, 14:14
0
Яровая предложила сажать на 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств
По мнению Яровой, наказывать надо за продажу как «пустышек», так и лекарств с опасными веществами. Максимальное наказание, предусмотренное поправками, — 12 лет лишения свободы
Ирина Яровая (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой внесла в нижнюю палату парламента законопроект об ответственности за оборот в интернет-магазинах фальшивых, некачественных и незарегистрированных лекарств. Предложенные поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях размещены в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Производство фальсифицированных лекарств — это организованная преступная деятельность, которая причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей», — приводит пресс-служба Госдумы заявление Яровой.

Вице-спикер подчеркнула, что есть два вида фальсификации в фарминдустрии — это «пустышка», то есть лекарство без лечебных компонентов, и лекарство, которое содержит опасные вещества. И в том и в другом случае, отметила она, последствия могут носить необратимый характер.

«Распространение через интернет несет повышенные риски, так как преступление единовременно направлено на причинение вреда здоровью большего числа субъектов и получение противоправной экономической выгоды», — сказала Яровая, уточнив, что наказание должно подразумевать лишение свободы вплоть до 12 лет.

Административную ответственность за продажу таких лекарств в интернете Яровая предлагает установить для граждан в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц и предпринимателей — от 150 тыс. до 800 тыс. руб., для юрлиц — от 2 млн до 5 млн руб.

Производители лекарств предсказали рост цен из-за требований спецслужб
Бизнес

Вице-спикер нижней палаты российского парламента напомнила, что в конце 2014 года депутаты уже установили ответственность за распространение поддельных и некачественных лекарств. По ее данным, благодаря этой мере только в прошлом году Росздравнадзор предотвратил незаконное обращение шести торговых наименований и шести серий лекарств-фальсификатов, двух торговых наименований и 215 серий фальсифицированных фармацевтических субстанций, а также более 1 млн единиц медицинских изделий, которые не соответствуют установленным требованиям. Помимо этого власти выявили более 250 тыс. незарегистрированных лекарств.

Помимо Яровой над документом работали глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта, а также член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Ирина Яровая , фальсификация , лекарства , медикаменты
Главное
Счетная палата усомнилась в достижении цели Путина по росту экономики Экономика
Материалы по теме
Опрошенные ОНФ врачи рассказали о нехватке льготных лекарств Общество
В Москве прошли обыски по делу о черном рынке лекарств от рака Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter