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Выборы президента США ,  
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NYPost узнала, что у гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы

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Выборы президента США
Агенты заметили подозрительного человека на поле для гольфа и открыли огонь, пишет издание. Предвыборный штаб экс-президента заявил, что стрельба произошла в «непосредственной близости от него», Трамп «в безопасности»

У гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп играл в гольф, стреляли агенты Секретной службы, пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Агенты заметили подозрительного человека на поле для гольфа и открыли огонь. Издание утверждает, что у него был АК-47.

До этого NYPost сообщило, что два человека начали перестрелку возле гольф-клуба, когда там находился Трамп, но они целились друг в друга.

Предвыборный штаб экс-президента заявил, что стрельба произошла в «непосредственной близости от него», Трамп «в безопасности».

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Подозреваемый был задержан, пишет New York Post. О задержании стрелявшего ранее рассказал сын политика Дональд Трамп-младший. Он утверждал со ссылкой на правоохранительные органы, что в кустах был обнаружен автомат Калашникова.

Президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис доложили о произошедшем, сказали в Белом доме. Секретная служба начала расследование.

13 июля на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) было совершено покушение на Трампа. Он был ранен в правое ухо. Стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс, его застрелили.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп стрельба покушение гольф-клуб
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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