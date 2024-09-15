NYPost узнала, что у гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы

Агенты заметили подозрительного человека на поле для гольфа и открыли огонь, пишет издание. Предвыборный штаб экс-президента заявил, что стрельба произошла в «непосредственной близости от него», Трамп «в безопасности»

У гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп играл в гольф, стреляли агенты Секретной службы, пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Агенты заметили подозрительного человека на поле для гольфа и открыли огонь. Издание утверждает, что у него был АК-47.

До этого NYPost сообщило, что два человека начали перестрелку возле гольф-клуба, когда там находился Трамп, но они целились друг в друга.

Предвыборный штаб экс-президента заявил, что стрельба произошла в «непосредственной близости от него», Трамп «в безопасности».

Подозреваемый был задержан, пишет New York Post. О задержании стрелявшего ранее рассказал сын политика Дональд Трамп-младший. Он утверждал со ссылкой на правоохранительные органы, что в кустах был обнаружен автомат Калашникова.

Президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис доложили о произошедшем, сказали в Белом доме. Секретная служба начала расследование.

13 июля на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) было совершено покушение на Трампа. Он был ранен в правое ухо. Стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс, его застрелили.