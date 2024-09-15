NYPost узнала, что у гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы
У гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп играл в гольф, стреляли агенты Секретной службы, пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Агенты заметили подозрительного человека на поле для гольфа и открыли огонь. Издание утверждает, что у него был АК-47.
До этого NYPost сообщило, что два человека начали перестрелку возле гольф-клуба, когда там находился Трамп, но они целились друг в друга.
Предвыборный штаб экс-президента заявил, что стрельба произошла в «непосредственной близости от него», Трамп «в безопасности».
Подозреваемый был задержан, пишет New York Post. О задержании стрелявшего ранее рассказал сын политика Дональд Трамп-младший. Он утверждал со ссылкой на правоохранительные органы, что в кустах был обнаружен автомат Калашникова.
Президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис доложили о произошедшем, сказали в Белом доме. Секретная служба начала расследование.
13 июля на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) было совершено покушение на Трампа. Он был ранен в правое ухо. Стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс, его застрелили.
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