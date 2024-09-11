Трамп заявил, что «получил пулю в голову» из-за риторики демократов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава государства Дональд Трамп заявил, что «получил пулю в голову» из-за демократов. Об этом он заявил во время предвыборных дебатов, трансляцию ведет РБК.

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По мнению Трампа, покушение на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле было совершено из-за риторики демократов.

«Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, [о том, что] я — угроза демократии, они — угроза демократии», — сказал Трамп.

Покушение на экс-президента произошло в субботу, 13 июля, в городе Батлер, который расположен примерно в 40 км от Питтсбурга. Трампа ранили в ухо. Тогда погиб один человек, еще двое зрителей пострадали.

Нападавшим был 20-летний Томас Мэттью Крукс из пенсильванского района Бетел-Парк под Питтсбургом. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец.

Представители Республиканской партии не раз заявляли, что действия Трампа создают угрозу для демократии. В частности, Харрис на тех же дебатах сказала, что он, уходя с поста президента, оставил «самую серьезную атаку на демократию со времен Гражданской войны».

«Мы разгребали беспорядок, оставшийся от Дональда Трампа», — отметила Харрис.