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WP узнала о «провале» Секретной службы США в день покушения на Трампа

WP: Секретная служба не приказывала охранять крышу, с которой стреляли в Трампа
Сюжет
Выборы президента США
В день покушения на Трампа Секретная служба совершила сразу несколько ошибок: не приказала полиции охранять здание, с которого открыли огонь, а также не проверила данные о подозрительном мужчине с дальномером, выяснила WP
Фото: David Maxwell / EPA / ТАСС
Фото: David Maxwell / EPA / ТАСС

Внутреннее расследование Секретной службы США подтвердило существенные бреши в безопасности в день покушения на Дональда Трампа, а также раскрыло новую информацию — в том числе о том, что агенты никогда не давали указаний местной полиции охранять крышу здания, которое использовал стрелок. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Washington Post (WP).

Действия агентов Секретной службы на митинге 13 июля в Пенсильвании собеседники WP описали как «пугающе небрежные». Так, планировалось, что между зданием Agr International (откуда был открыт огонь) и сценой будут размещены краны с флагами, которые бы перекрыли линию обзора с этой крыши. Однако прибывшие перед митингом инспекторы обнаружили, что краны были развернуты не правильно.

Кроме этого, внутреннее расследование выявило, что:

  • Радиорубка Секретной службы, где агенты должны были отслеживать потенциальные угрозы и получать сообщения о любых проблемах, не имела возможности получать оповещения в режиме реального времени от местной полиции, наблюдавшей за толпой и внешним периметром;
  • Оповещение местной полиции о подозрительном человеке на митинге перед приездом Трампа не транслировалось широко по радио Секретной службы. Вместо этого местным контрснайперам было поручено отправить фотографию человека, который вел себя странно возле здания Agr и носил с собой дальномер, только одному сотруднику Секретной службы;
  • Агенты в тот день так и не услышали радиопереговоров местной полиции о попытках выследить и обнаружить этого человека после того, как Трамп начал свое выступление.

В отчете также говорится, что управление охранных операций Секретной службы не спешило усиливать меры безопасности Трампа, когда он начал свою предвыборную кампанию, даже после того, как агентство получило разведданные, указывающие на существование иранского государственного заговора с целью убийства или причинения вреда политическим кандидатам.

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Покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. В него стреляли с соседнего одноэтажного здания с расстояния около 120 метров. Республиканец не получил серьезных увечий — пуля задела лишь ухо. В ходе атаки погиб один зритель-мужчина — 50-летний пожарный Кори Комператоре, еще двое получили ранения.

Стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс из того же штата, — был застрелен снайперами. Рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

ФБР сообщало, что Крукс сделал 25 покупок оружия в Сети в период с весны прошлого года по первую половину текущего и шесть раз приобретал материалы, используемые во взрывчатых веществах. Также за последний год молодой человек искал в интернете информацию об электростанциях, массовых расстрелах и покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. За неделю до покушения на Трампа он искал информацию об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Секретная служба США полиция охрана покушение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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