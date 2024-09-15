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Политика ,  
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Премьер Британии попал в скандал из-за подарков миллионера его жене

Премьер Британии Стармер попал в скандал из-за подарков миллионера его жене
Супруга Кира Стармера получила в дар люксовую одежду и услуги личного консультанта, но задекларированы они не были в нарушение правил. Оппозиция требует проведения расследования
Кир Стармер&nbsp;и его жена Виктория
Кир Стармер и его жена Виктория (Фото: Carl Court / Getty Images)

Британский премьер Кир Стармер нарушил правила декларирования и может попасть под расследование из-за подарков, которые сделал его жене миллионер Лорд Вахид Алли, сообщают The Times и The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Алли, который также является пэром от Лейбористской партии, оплатил расходы на личного консультанта по покупкам, одежду класса люкс и подгонку нарядов для супруги Стармера. Это происходило и до, и после вступления премьера в должность, но задекларированы услуги и подарки не были. При этом в доставке вещей помогала Лейбористская партия.

Прежде бизнесмен Алли возглавлял интернет-магазин модной одежды Asos, его состояние оценивают в £200 млн (примерно ₽23,7 млрд). Алли 59 лет, он первый открытый гей в британском парламенте. За два десятилетия он пожертвовал правящей Лейбористской партии более £500 тыс. и является крупным спонсором самого Стармера. Только в этом году бизнесмен подарил ему одежду и несколько пар очков на £18,6 тыс., а также потратил £20 тыс. на проживание премьера во время парламентских выборов и столько же — на траты его «личного офиса», но эти вещи премьер задекларировал.

С именем Алли связан скандал, именуемый в британской печати как «доступ за наличные»: бизнесмен получил временный пропуск в офис премьер-министра, что вызвало вопросы со стороны оппозиции.

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Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании наравне с остальными членами парламента несет личную ответственность за раскрытие подобных сведений. В руководстве по кодексу поведения депутатов сказано, что парламентарии обязаны регистрировать «любую выгоду, предоставленную третьей стороне, независимо от того, сопровождалась ли она выгодой» для самих депутатов, если выгода была предоставлена в связи с их «членством в палате [общин] или парламентской или политической деятельностью». 

Если подтвердится, что член парламента нарушил правила, парламентский комиссар по стандартам может начать расследование. Депутату могут приказать исправить нарушение, например, сделав специальное заявление, или передать вопрос в комитет по стандартам, который может рекомендовать санкции, варьирующиеся от публичных или письменных извинений до исключения из палаты общин.

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Появление информации о дорогих подарках стало проблемой для Стармера, отмечает The Times, поскольку он обещал навести порядок в политике и искоренить кумовство.

Оппозиционная Консервативная партия призвала начать расследование. Ее представитель подчеркнул, что Стармер оказался в такой ситуации спустя «всего 10 недель» после вступления в должность. «Без сомнения, миллионы уязвимых пенсионеров по всей стране, которые вынуждены выбирать между отоплением и едой, с радостью воспользуются шансом получить бесплатную одежду, чтобы просто согреться перед лицом жестоких сокращений [бюджета], введенных лейбористами», — добавил представитель консерваторов.

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Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года

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