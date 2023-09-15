МИД России пообещал ответить Северной Македонии на высылку дипломатов

Помимо трех сотрудников посольства Северная Македония выслала священника Русской православной церкви. Дипломатов объявили персонами нон грата за противоречащую Венской конвенции деятельность

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Высылка трех российских дипломатов из Северной Македонии не останется без ответа, заверила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«12 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили persona non grata трех дипломатов российского посольства в Скопье. Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения», — заявила Захарова.

По ее словам, решение о высылке дипломатов российская сторона расценивает как «неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой «российской угрозой».

15 сентября портал МКД сообщил, что посольство России в Скопье уведомили о высылке трех дипломатов и священника Русской православной церкви. Всех четверых объявили персонами нон грата. По сведениям портала Almakos, правительство Северной Македонии сочло действия сотрудников посольства несоответствующими деятельности дипломатов, а также назвало ее «подозрительной». У дипломатов пять дней на то, чтобы покинуть страну.

В 2022 году Северная Македония выслала сперва пять, а затем еще шесть сотрудников дипмиссии по той же причине — «осуществлении деятельности, противоречащей Венской конвенции». В МИД России эти действия назвали «подчеркнуто недружественным шагом» и обвинили республику в продолжении «взятого курса на стремительный слом двусторонних отношений с Россией».