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Суд России приговорил украинскую ведущую Ефросинину к семи годам тюрьмы

Басманный суд приговорил украинскую ведущую Марию Ефросинину к семи годам тюрьмы
Сюжет
Военная операция на Украине
Басманный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую Ефросинину к семи годам колонии за фейки о ВС России. Она также находится в розыске и в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Мария Ефросинина
Мария Ефросинина (Фото: mashaefrosinina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы украинскую телеведущую Марию Ефросинину (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о распространении ложной информации о действиях российской армии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ефросинина Мария Александровна, 1979 года рождения, осуждена по пункту «д» ч. 2. ст. 207.3 УК России, ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на три года», — сообщили в пресс-службе.

В картотеке суда говорится, что судебное дело в отношении украинки о «распространении ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» было зарегистрировано 20 июня этого года.

Ефросинина также находится в розыске. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 27 января внесла ее в реестр террористов и экстремистов.

Мария Ефросинина родилась в Крыму в Керчи. Работала на украинском Первом национальном телеканале (УТ-1), в утренней программе «Подъем» на «Новом канале», на телеканале «Интер». В 2005 году была ведущей музыкального конкурса «Евровидение» на Украине. В 2018 году стала почетным послом фонда ООН в области народонаселения на Украине.

Сейчас она ведет YouTube-канал, на который подписаны 723 тыс. человек. Также является основательницей общественной организации «Фонд Маша», которая занимается помощью женщинам и детям, пострадавшим от насилия.

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В конце июля МВД России объявило в розыск украинскую журналистку, сотрудницу телеканала «1+1» Наталью Мосейчук за возбуждение ненависти ( (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК). По данным следствия, она призывала применять насилие по отношению к летчикам ЛНР и ДНР, а также к их семьям.

В августе украинская телеведущая Янина Соколова (внесена в реестр террористов и экстремистов) была объявлена в розыск в России. Ранее СК поручил возбудить в отношении нее дело из-за ее призывов «убивать русских людей».

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Виктория Громова Виктория Громова, Виктория Хабарова
Басманный суд Украина телеведущая уголовное дело приговор
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