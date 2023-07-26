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МВД объявило в розыск украинскую телеведущую и украинского активиста

МВД: украинская телеведущая Наталья Мосейчук объявлена в розыск за возбуждение ненависти
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Военная операция на Украине
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Наталья Мосейчук (Фото: president.gov.ua)

МВД объявило в розыск украинскую журналистку, сотрудницу телеканала «1+1» Наталью Мосейчук за возбуждение ненависти. Ее имя появилось в базе министерства.

В карточке Мосейчук говорится, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса. Такая же карточка появилась на украинского активиста Геннадия Друзенко.

В марте Следственный комитет завел на телеведущую уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также об унижении достоинства группы лиц по признакам пола и национальности публично, в том числе с использованием СМИ или интернета, а также с использованием служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК).

Помимо нее, дело было возбуждено в отношении Друзенко, которого следователи назвали «военным врачом». Оба дела завели из-за их высказываний в эфире телевидения. Максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы.

Следователи полагают, что Друзенко использовал свое служебное положение, публично призывая к насилию в отношении российских военных, участвующих в специальной операции на Украине. Мосейчук же призывала применять насилие по отношению к летчикам в ЛНР и ДНР, а также к членам их семей.

Наталья Мосейчук ведет выпуски «Телевизионной службы новостей» и передачу «Право на власть» на телеканале «1+1», а Друзенко руководит украинским проектом «Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова».

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