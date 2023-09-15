«Ъ» узнал, что в правительстве будут по-новому согласовывать документы

В правительстве проводился эксперимент по автоматическому согласованию документов ведомствами, если те не представили своей позиции в течение десятидневного срока. Теперь его хотят распространить почти на все министерства

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В правительстве завершился эксперимент по автоматическому согласованию документов, когда ведомствам давался десятидневный срок на представление своей позиции по вопросу; в случае его истечения без получения обратной связи документ считался одобренным. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Механизм позволил не затягивать сроки предоставления позиций по документам от ведомств. По словам собеседников издания, его внедрение дисциплинировало работу. При этом за период проведения эксперимента (с 1 апреля) таким образом было согласовано только семь из 411 документов, так как механизм внедрили для ограниченного круга ведомств.

Ранее согласование было невозможно без стандартного письма «согласовано без замечаний». Теперь согласовывать документы без него будут все ведомства, кроме силовых. Норму вскоре закрепят в регламенте правительства.

Как отмечает «Коммерсантъ», за истекшее первое полугодие было зафиксировано нарушение сроков принятия по 27 из 779 документов (то есть 3,5%), в прошлом же году за аналогичный период — по 232 из 948 (24,5%).

Газета пишет, что власти применяют разные меры, чтобы сократить число случаев нарушения сроков принятия законов; для этого внедрена цифровая система, которая собирает данные для мониторинга работы. В целом за последние годы произошло снижение количества подобных нарушений. Так, если в 2021-м они коснулись почти половины, то в прошлом году — менее пятой части принятых подзаконных актов.

Источник газеты отметил, что эксперимент де-факто был неполным. Например, в его рамках не довелось обкатать процедуру разрешения жесткого конфликта ведомств, таких ситуаций просто не возникало. По словам собеседника «Коммерсанта», подобные проблемы решаются путем отхода от формальных процедур в пользу содержательного разрешения споров, то есть процесс не регламентирован.