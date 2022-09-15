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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму преподавателя техникума арестовали из-за видео с турецким дроном

По словам мужчины, он показал студентам видео с используемым против российской армии беспилотником «в ознакомительных целях». Как следует из кадров, опубликованных телеграм-каналами, это был ролик с песней про Bayraktar

Video

В Крыму арестовали преподавателя, который показал учащимся ролик о беспилотнике, используемом против российской армии, сообщается на сайте регионального МВД.

На мужчину составили административные протоколы о дискредитации российской армии и публичной демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 и 20.3.3 КоАП; максимальное наказание для граждан — штраф до 100 тыс. руб. и арест на срок до 15 суток соответственно).

Суд признал мужчину виновным и отправил его под арест на 13 суток.

На распространенном МВД видеоролике мужчина говорит, что признает вину. По его словам, 14 сентября он «демонстрировал боевые возможности турецкого беспилотника против, предположительно, войск Российской Федерации» с «ознакомительной целью».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Видео, о котором идет речь, ранее опубликовал Shot. На нем преподаватель при учениках включил в аудитории видео с украинской песней, посвященной турецкому ударному беспилотнику Bayraktar. По информации телеграм-канала, мужчину зовут Андрей Белозеров. Ранее он преподавал украинский язык и литературу, потом прошел переаттестацию и стал учить русскому, пишет Shot.

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил «РИА Новости», что преподавателя уволили, а полиция начала проверку в отношении администрации техникума.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
дискредитация армии Крым преподаватель Bayraktar Военная операция на Украине
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