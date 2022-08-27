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Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Литовкина госпитализировали неделю назад, позже его ввели в искусственную кому. По словам его коллеги, в больницу он попал неожиданно, до этого был «здоров и активен»
Дмитрий Литовкин
Дмитрий Литовкин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Скончался военный журналист, ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин, сообщил телеканалу 360 заместитель главного редактора «Независимой газеты» («Военное обозрение» является приложением к «Независимой газете») Андрей Ваганов. Первым о смерти Литовкина написал «Московский комсомолец».

По словам Ваганова, около недели назад 50-летний Литовкин неожиданно попал в больницу. «Врачи говорили об улучшении, а потом вдруг все оборвалось, и дня два или три он был в искусственной коме», — пояснил он.

Собеседник телеканала не смог назвать заболевание, из-за которого военного эксперта госпитализировали, однако уточнил, что это был не COVID-19. «Это было что-то быстротечное. Он был абсолютно здоров и активен», — добавил Ваганов.

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Последняя публикация военного журналиста в «Независимом военном обозрении» датирована 18 августа и посвящена форуму-выставке «Армия-2022», который на тот момент шел четвертый день.

Литовкин также был военным обозревателем ТАСС (последняя публикация от 29 июля), готовил статьи-мнения для «Российской газеты», давал комментарии по темам оборонного сектора, военной политики, вооружений. Долгое время (все 2000-е, а также в 2016–2017 годах, в 2019-м) был военным корреспондентом «Известий», также работал военным продюсером на телеканале «Звезда».

Литовкин родился в 1972 году в Будапеште, где проходил военную службу его отец Виктор Литовкин (впоследствии также стал известным военным корреспондентом). В начале 1990-х окончил морское отделение факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Сначала работал в газете Северного флота «На страже Заполярья», затем его перевели в газету Минобороны «Красная звезда». Был уволен в запас в звании капитана 3-го ранга в начале 2000-х.

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