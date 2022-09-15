Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Приграничные области запросили субсидии на систему «Безопасный город» Политика, 07:00
МВД объявило члена правления РСПП в розыск по делу о мошенничестве Общество, 06:53
«РИА Новости» узнало о ликвидации ЧВК Вагнера диверсантов на Украине Политика, 06:45
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:30
Минобороны сообщило о совместных учениях России и Китая в Тихом океане Политика, 06:06
Первый с апреля самолет коммерческой авиакомпании вылетел с Украины Политика, 06:05
Сенаторы США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма Политика, 05:31
Вучич поспорил с оппозицией об отношениях с Россией и напомнил про орден Политика, 05:04
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ГИБДД аннулировала «серый» техосмотр у тысяч водителей: чем это грозит Авто, 05:00
Адвокату Сафронова добавили эпизоды по делу о возбуждении ненависти Политика, 04:28
Япония в августе увеличила закупки СПГ у России на 211% Экономика, 04:17
Онлайн-покупатели рассказали, какие компенсации хотят за возврат товара Общество, 04:00
Госдеп сообщил о канале для решения вопроса обмена заключенными с Россией Политика, 03:33
«Известия» узнали о возможном возобновлении работы Samsung в России Бизнес, 03:07
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило о совместных учениях России и Китая в Тихом океане

Военные будут отрабатывать совместное тактическое маневрирование, обеспечение связи между кораблями, а также проведут артиллерийские стрельбы

Корабли ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в акватории Тихого океана, сообщило Минобороны.

Экипажи проведут серию учений, в том числе с выполнением артиллерийских стрельб, отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями, а также обеспечат полеты палубных вертолетов, говорится в релизе.

«Задачами патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР», — подчеркнули в Минобороны.

Эксперты назвали отношения с КНР лучшими вопреки «тихому» уходу компаний
Политика
Фото:Zha Chunming / Xinhua / Global Look Press

В мае российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики «Хун-6К» провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

В Минобороны подчеркивали, что патрулирование прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран.

В первую неделю сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Японского и Охотского морей прошли учения «Восток-2022». В маневрах были задействованы военные контингенты из 14 стран. в том числе Китая, Азербайджана, Алжира, Казахстана, Индии, Монголии, Таджикистана, Сирии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Как российские инфобизнесмены решали финансовые проблемы в этом году
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи

«Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими», — пояснял замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Минобороны Тихий океан учения Китай ВМФ России
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минобороны сочло «достигнутыми в полном объеме» цели учений «Восток-2022»
Политика
Военные на учениях «Восток» предотвратили высадку десанта на Курилы
Политика
Минобороны показало стрельбу кораблей России и Китая на учениях «Восток»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter