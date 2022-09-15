Минобороны сообщило о совместных учениях России и Китая в Тихом океане

Военные будут отрабатывать совместное тактическое маневрирование, обеспечение связи между кораблями, а также проведут артиллерийские стрельбы

Корабли ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в акватории Тихого океана, сообщило Минобороны.

Экипажи проведут серию учений, в том числе с выполнением артиллерийских стрельб, отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями, а также обеспечат полеты палубных вертолетов, говорится в релизе.

«Задачами патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР», — подчеркнули в Минобороны.

В мае российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики «Хун-6К» провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

В Минобороны подчеркивали, что патрулирование прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран.

В первую неделю сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Японского и Охотского морей прошли учения «Восток-2022». В маневрах были задействованы военные контингенты из 14 стран. в том числе Китая, Азербайджана, Алжира, Казахстана, Индии, Монголии, Таджикистана, Сирии.

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«Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими», — пояснял замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.