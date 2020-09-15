Deutsche Bank оценил готовность западных стран к прививке от COVID

Наибольшую готовность к вакцинации продемонстрировали респонденты из США и Великобритании. Для вакцинации во всем мире потребуется порядка 15 млрд доз, отметили эксперты Deutsche Bank

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Доля респондентов в Соединенном Королевстве, готовых привиться от коронавируса COVID-19 в течение первых шести месяцев после появления вакцины, составляет 78%. Это следует из опроса, проведенного Deutsche Bank в шести западных странах — Великобритании, Франции, США, Италии, Испании и Германии (копия доклада есть у РБК).

9% британцев указали, что не собираются вакцинироваться, 13% не определились с решением. На втором месте по доле готовых привиться от коронавируса — США, там о таком желании сообщили 75% респондентов (14% не хотят вакцинироваться, 11% не определились). Во Франции процент жителей, готовых сделать прививку, составил 61% (19% не готовы), в Испании — 72% (11% не готовы), в Германии — 70% (16% не готовы), в Италии — 70% (18% не готовы).

Кроме того, более половины респондентов в Испании, Германии, Британии и Италии считают, что прививку от COVID-19 нужно сделать обязательной. Во Франции такого мнения придерживаются только 42%, а 39% — против. Выборка опроса составила 5500 человек.