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Deutsche Bank оценил готовность западных стран к прививке от COVID

Наибольшую готовность к вакцинации продемонстрировали респонденты из США и Великобритании. Для вакцинации во всем мире потребуется порядка 15 млрд доз, отметили эксперты Deutsche Bank
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Доля респондентов в Соединенном Королевстве, готовых привиться от коронавируса COVID-19 в течение первых шести месяцев после появления вакцины, составляет 78%. Это следует из опроса, проведенного Deutsche Bank в шести западных странах — Великобритании, Франции, США, Италии, Испании и Германии (копия доклада есть у РБК).

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Фото: Rajanish Kakade / AP

9% британцев указали, что не собираются вакцинироваться, 13% не определились с решением. На втором месте по доле готовых привиться от коронавируса — США, там о таком желании сообщили 75% респондентов (14% не хотят вакцинироваться, 11% не определились). Во Франции процент жителей, готовых сделать прививку, составил 61% (19% не готовы), в Испании — 72% (11% не готовы), в Германии — 70% (16% не готовы), в Италии — 70% (18% не готовы).

Кроме того, более половины респондентов в Испании, Германии, Британии и Италии считают, что прививку от COVID-19 нужно сделать обязательной. Во Франции такого мнения придерживаются только 42%, а 39% — против. Выборка опроса составила 5500 человек.

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Учитывая, что для вакцинации нужно два укола, прививание от коронавируса людей во всем мире потребует порядка 15 млрд доз, пишет Deutsche Bank. Но в достаточно больших объемах такие препараты сейчас способны производить только четыре-шесть предприятий, что осложняет вакцинацию в глобальном масштабе. В общей сложности к концу этого года должно быть произведено порядка 800 млн доз различных вакцин от COVID-19, к концу следующего года — около 4,5 млрд доз. Производство в объемах, достаточных для вакцинации людей во всем мире, вероятно, будет налажено к 2022 году, прогнозирует Deutsche Bank.

В настоящее время к ограниченному использованию готовы три препарата — два типа вакцины от COVID-19 китайского производства (CanSino Biologics Inc и Sinopharm), а также российская вакцина «Спутник V», следует из доклада. Остальные шесть вакцин, которые уже достигли третьей (последней) фазы тестирования, могут получить разрешение на использование к концу 2020 — началу 2021 года, считают в Deutsche Bank.

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В России 45,6% жителей не готовы делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства эта вакцина или иностранного, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). 17,8% отметили, что будут прививаться от COVID-19, остальные затруднились с ответом или пока не приняли решение. Опрос проводился онлайн, в нем приняли участие 9 тыс. человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: вакцина, COVID-19, прививка, Великобритания, США
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