Колобков прокомментировал рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал рекомендацию комитета WADA по соответствию восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Я был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом», — приводятся слова Колобкова в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Министр отметил, что российская сторона всегда стремилась к сотрудничеству и делала все от нее зависящее. «Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать», — добавил он. По его словам, в Москве будут с надеждой ждать решения, которое будет принято на заседании 20 сентября.

Ранее стало известно, что независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Рассмотреть этот вопрос комитет предложил на ближайшем заседании, намеченном на 20 сентября. Как отметили в комиссии WADA, «российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России».

РУСАДА лишили прав в 2015 году после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.