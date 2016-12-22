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Колобков прокомментировал рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА
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Колобков прокомментировал рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА
Политика, 20:53
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Колобков прокомментировал рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал рекомендацию комитета WADA по соответствию восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Я был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом», — приводятся слова Колобкова в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Министр отметил, что российская сторона всегда стремилась к сотрудничеству и делала все от нее зависящее. «Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать», — добавил он. По его словам, в Москве будут с надеждой ждать решения, которое будет принято на заседании 20 сентября.

Комитет WADA рекомендовал своему исполкому восстановить права РУСАДА
Политика

Ранее стало известно, что независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Рассмотреть этот вопрос комитет предложил на ближайшем заседании, намеченном на 20 сентября. Как отметили в комиссии WADA, «российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России».

РУСАДА лишили прав в 2015 году после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Теги: допинг , РУСАДА , WADA , Павел Колобков
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Комитет WADA рекомендовал своему исполкому восстановить права РУСАДА Политика
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