Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа

Адмирал Уильям Макрейвен, который в 2011 году курировал операцию по ликвидации Усамы бен Ладена, покинул консультативный совет при Пентагоне после публичного спора с Дональдом Трампом

Фото: Charles Dharapak / AP

Макрейвен, командовавший спецоперациями, которые осуществляли «морские котики» (SEAL), покинул совет по технологиям при Министерстве обороны США, сообщает издание Business Insider. Этому решению предшествовал публичный спор адмирала с президентом США.

Макрейвен написал статью для Washington Post, в которой подверг резкой критике политику нынешней вашингтонской администрации. В частности, он выразил недовольство тем фактом, что Трамп угрожал лишить доступа к секретным данным бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Адмирал заявил, что действующий глава Белого дома унижает США на международной арене и способствует разделению нации.

Указывается, что совет при Пентагоне Макрейвен покинул через четыре дня после публикации. При этом нет данных, был ли он лишен доступа к секретным данным.

В 2011 году Макрейвену было поручено организовать спецоперации по ликвидации создателя организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена в Пакистане. В результате группе спецназа удалось ворваться в дом террориста в городе Абботабад и застрелить его.