Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа

Макрейвен, командовавший спецоперациями, которые осуществляли «морские котики» (SEAL), покинул совет по технологиям при Министерстве обороны США, сообщает издание Business Insider. Этому решению предшествовал публичный спор адмирала с президентом США.
Макрейвен написал статью для Washington Post, в которой подверг резкой критике политику нынешней вашингтонской администрации. В частности, он выразил недовольство тем фактом, что Трамп угрожал лишить доступа к секретным данным бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Адмирал заявил, что действующий глава Белого дома унижает США на международной арене и способствует разделению нации.
Указывается, что совет при Пентагоне Макрейвен покинул через четыре дня после публикации. При этом нет данных, был ли он лишен доступа к секретным данным.
В 2011 году Макрейвену было поручено организовать спецоперации по ликвидации создателя организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена в Пакистане. В результате группе спецназа удалось ворваться в дом террориста в городе Абботабад и застрелить его.Об отзыве доступа к секретным данным Бреннану Трамп объявил 15 августа. Свое решение Трамп объяснил тем, что бывший директор ЦРУ «сеял хаос» вокруг президентской администрации. Сам Бреннан охарактеризовал случившееся местью со стороны главы Белого дома и давлением на свободу слова.