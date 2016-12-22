ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,86 67,35 EUR Нал. 80,08 78,65 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6490,90 -85,90 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа
Лента новостей
В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции 05:47, Общество В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в опытах над людьми в Грузии 05:26, Политика Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа 04:45, Политика Мать осужденного в США Бута обязали доказать родство для свидания c сыном 04:42, Общество ЦБ рассказал о влиянии цен на нефть на курс рубля 04:12, Экономика В Киеве напали на рассматривающего дело об убийства на Майдане судью 04:09, Общество Власти крымского Армянска ввели режим ЧС из-за химических выбросов 03:42, Общество Суд потребовал от основателя Cirque du Soleil заплатить за полет на МКС 03:23, Общество Япония отложила запуск грузового корабля к МКС 03:16, Технологии и медиа В ПКР прокомментировали рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА 02:46, Политика Помпео пообещал серьезный ответ в случае вмешательства России в выборы 02:16, Политика Глава МИД Люксембурга перебил итальянского министра из-за мигрантов 01:49, Политика ВТБ предупредил о недоступности ряда своих сервисов в ночь на воскресенье 01:08, Финансы Полиция задержала семь человек за стрельбу из офиса в Москве 00:25, Общество Экс-президент Украины Леонид Кучма назвал «ужасом» ситуацию в стране 00:08, Политика В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине 14 сен, 23:53, Политика РПЦ предупредила о кровопролитии в случае получения УПЦ автокефалии 14 сен, 23:47, Общество «Локомотив» потерял самого дорогого легионера на матч с «Зенитом» 14 сен, 23:33, Спорт Помпео обвинил Россию в попытке подорвать санкции против КНДР 14 сен, 23:13, Политика Неизвестные открыли стрельбу из охолощенного автомата в Москве 14 сен, 23:04, Общество Захарова заявила о близости Bellingcat «к спецслужбам» 14 сен, 22:34, Политика МИД назвал нелегитимными требования США об инспекциях химобъектов 14 сен, 22:20, Политика «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче чемпионата России 14 сен, 22:03, Спорт Борьба патриархов: почему православные церкви приблизились к расколу 14 сен, 22:02, Общество Что означает решение ЦБ повысить ключевую ставку впервые с 2014 года 14 сен, 21:50, Финансы Киев показал кадры с «провокацией российских пограничников» на Азове 14 сен, 21:23, Политика В Москве полиция проверила здание из-за забытых кроссовок и термоса 14 сен, 21:14, Общество Цепная реакция: история крушения банка Lehman Brothers 14 сен, 21:13, Бизнес 
Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа
Политика, 04:45
0
Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа
Адмирал Уильям Макрейвен, который в 2011 году курировал операцию по ликвидации Усамы бен Ладена, покинул консультативный совет при Пентагоне после публичного спора с Дональдом Трампом
Фото: Charles Dharapak / AP

Макрейвен, командовавший спецоперациями, которые осуществляли «морские котики» (SEAL), покинул совет по технологиям при Министерстве обороны США, сообщает издание Business Insider. Этому решению предшествовал публичный спор адмирала с президентом США.

Макрейвен написал статью для Washington Post, в которой подверг резкой критике политику нынешней вашингтонской администрации. В частности, он выразил недовольство тем фактом, что Трамп угрожал лишить доступа к секретным данным бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Адмирал заявил, что действующий глава Белого дома унижает США на международной арене и способствует разделению нации.

Указывается, что совет при Пентагоне Макрейвен покинул через четыре дня после публикации. При этом нет данных, был ли он лишен доступа к секретным данным.

В 2011 году Макрейвену было поручено организовать спецоперации по ликвидации создателя организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена в Пакистане. В результате группе спецназа удалось ворваться в дом террориста в городе Абботабад и застрелить его.

Об отзыве доступа к секретным данным Бреннану Трамп объявил 15 августа. Свое решение Трамп объяснил тем, что бывший директор ЦРУ «сеял хаос» вокруг президентской администрации. Сам Бреннан охарактеризовал случившееся местью со стороны главы Белого дома и давлением на свободу слова.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Джон Бреннан
Главное
ЦБ рассказал о влиянии цен на нефть на курс рубля Экономика
Материалы по теме
Бывший глава штаба Трампа согласился признать вину Политика
Трамп назвал главу JP Morgan «неврастеником» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter