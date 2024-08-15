Экипаж Ту-22 успел катапультироваться перед крушением в Иркутской области

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Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, упавшего в Иркутской области, успел катапультироваться, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самолет потерпел крушение при выполнении планового полета.

«Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет», — уточнили в министерстве.

Бомбардировщик упал в безлюдной местности, поэтому на земле никого не затронуло, разрушений также нет.

По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, добавили в министерстве.